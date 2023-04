Zagrywki. Najpopularniejszy bar z aktywnościami w Retro Office House

Zagrywki, to nietuzinkowe miejsce, w którym mieszkańcy Wrocławia i okolic będą mogli, zarówno spędzić czas w gronie znajomych, jak również zagrać w popularne na całym świecie gry. Lokal o powierzchni 1300 mkw. będzie największym barem w stolicy Dolnego Śląska i udostępni aż siedem stref rekreacyjnych. Crazy golf, flippery, pokoje karaoke, czy stoły do beer ponga, to tylko niektóre z atrakcji.

Lokal w Retro Office House jest nowym projektem osób odpowiedzialnych za sukces parków GOjump i GOair, co zagwarantuje świetną zabawę i obsługę na najwyższym poziomie. Za projekt architektoniczny wrocławskich Zagrywek odpowiada uznane studio MFRMGR z Warszawy.

Retro Office House, to jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w sercu Wrocławia. Jego lokalizacja przy popularnym i lubianym przez Wrocławian „Nasypie”, czyli kultowej destynacji restauracyjno-rozrywkowej, to idealny adres dla Zagrywek i docenienie potencjału naszego budynku. Propozycja nowego najemcy jest skierowana nie tylko do stałych bywalców Retro, ale także osób z innych części miasta czy regionu, które lubią wyzwania i są ciekawe nowych form spędzenia wolnego czasu. Retro Office House, to atrakcyjne miejsce do prowadzenia biznesu i robienia zakupów, które jeszcze w tym roku udostępni kreatywne gry z różnych zakątków świata", mówi Weronika Maria Kuna, Asset Management and Leasing Manager w Globalworth Poland.

Retro Office House uosabia piękno architektury. Jest to deklaracja stylu dla tych, którzy chcą pozostawić po sobie niezapomniane wrażenie. Zlokalizowany przy ulicy Piłsudskiego w centrum Wrocławia, budynek oferuje doskonałe połączenia ze wszystkimi częściami miasta i jest dobrze skomunikowany z transportem publicznym. Posiada dwa patia oraz duży parking podziemny. To idealny wybór dla osób ceniących ponadczasową elegancję i wygodę na co dzień.