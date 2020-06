120 nowych franczyzobiorców w sieci Żabka

– Jesteśmy utożsamiani ze stabilnością i gwarancją rozwoju, nawet w trudnych czasach. W samym kwietniu br., pomimo już trwającego od kilku tygodni stanu epidemicznego, do sieci dołączyło ponad 120 nowych franczyzobiorców – podkreśla Adam Manikowski, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych w Żabka Polska - To pokazuje, że nasz model biznesowy dostosowywany jest do zmieniającego się otoczenia rynkowego i zapewnia stabilność finansową - dodaje.

W aktualnej ofercie Żabki nowy franczyzobiorca ma zagwarantowany przychód podstawowy w wysokości 16 tys. zł przez pierwsze 12 miesięcy działalności. Franczyzobiorca otrzymuje w pełni wyposażony i zatowarowany sklep, przy wkładzie własnym 5 tys. zł, które przeznaczane jest między innymi na zakup kasy fiskalnej czy produktów regionalnych.

Według danych sieci na 10 nowych franczyzobiorców, aż 9 osiąga satysfakcjonujący poziom rozwoju sklepu po pierwszym roku.

- Przedsiębiorcy, którzy z nami działają, to osoby w różnym wieku, o zróżnicowanym doświadczeniu, wykształceniu czy kompetencjach. Czujemy się zobowiązani do stworzenia naszym franczyzobiorcom jak najlepszych warunków do prowadzenia własnego biznesu, dlatego wsłuchujemy się w ich potrzeby i wspólnie szukamy odpowiednich narzędzi, aby na nie odpowiedzieć. Od momentu przystąpienia do sieci gwarantujemy im pełne wsparcie na każdym etapie – zaznacza Adam Manikowski.