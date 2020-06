35 proc., czyli 21 sklepów Piotr i Paweł zmieniło logo na Spar

fot. materiały prasowe

Sieć sklepów SPAR 23 czerwca br. otworzyła kolejną placówkę pod szyldem EUROSPAR w Warszawie. Sklep przy ul. Ćmielowskiej na Tarchominie powstał w wyniku procesu rebrandingu sieci delikatesów Piotr i Paweł – tym samym 35 proc. - 21 z 59 placówek Piotr i Paweł zmieniło już nazwę na EUROSPAR lub SPAR.

Klienci sklepu na Tarchominie mogą korzystać z 1583 m² sali sprzedaży i zakupów online na stronie www.e-spar.com.pl z dowozem do domu ze sklepu. Ponadto, na parkingu placówki znajdują się specjalne miejsca dedykowane usłudze SPAR Drive – gdzie następuje odbiór zamówienia.

- Proces rozwoju sieci sklepów SPAR jest dynamiczny – udało nam się utrzymać pracę w tempie założonym w naszym harmonogramie, pomimo ogromnego wpływu pandemii COVID-19 na rynek handlu. 35 proc. sklepów Piotr i Paweł zostano poddanych rebrandingowi i zmieniły szyld na SPAR. Na dzień dzisiejszy ponad 170 sklepów jest zarządzanych przez naszych niezależnych partnerów. Bardzo mocno angażujemy się w rynek handlowy w Polsce – rozumiemy, że polski konsument to klient świadomy, oczekujący produktów dobrej jakości i chętnie kupujący w dobrze zaopatrzonych sklepach. Standardy sklepów sieci SPAR pozwalają nam spełnić wszystkie te potrzeby. Dokładnie analizujemy oczekiwania klientów sklepów w każdej lokalizacji, w której działamy – powiedział Rob Philipson, członek zarządu SPAR Group.

Przychód SPAR w Polsce na koniec marca 2020 r. wyniósł 964 mln ZAR czyli ok. 250 mln zł. Strata operacyjna wyniosła ok. 70 mln złotych, a strata przed opodatkowaniem – ok. 76 mln zł. Piotr i Paweł przed restrukturyzacją generował ok. 2 mld zł rocznie. Obecnie do sieci SPAR należy ponad ok. 217 placówek. Firma ma w planach posiadanie 400 sklepów w ciągu najbliższych czterech lat.