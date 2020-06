4,5 tys. franczyzobiorców prowadzi 6,1 tys. sklepów Żabka

Od kwietnia nowi franczyzobiorcy Żabki mogą liczyć na 16 tys. zł przychodu podstawowego; fot. materiały prasowe

Według stanu na koniec marca br. sieć Żabka liczyła w Polsce aż 6143 sklepów. W marcu ruszyło pod tym logo 26 placówek, a współpracę z firmą rozpoczęło 96 franczyzobiorców. Łącznie z siecią współpracuje 4519 franczyzobiorców.

Sieć Żabka opisuje w swoim wewnętrznym magazynie, że w ostatnim czasie przygotowała dla swoich partnerów atrakcyjną ofertę dotyczącą poleceń pracowników i znajomych. Oferta daje franczyzobiorcom możliwość zyskania dodatkowych korzyści finansowych. Do odebrania jest kwota 6000 zł, natomiast do 30 kwietnia br. do tej sumy doliczony był bonus 4000 zł.

Spółka Żabka Polska, właściciel sieci, zajęła ostatnio 29. miejsce w rankingu przygotowanym przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita” – Lista 500 największych polskich przedsiębiorstw. W tegorocznym zestawieniu Żabka Polska umocniła swoją pozycję, odnotowując awans z 52. na 29. miejsce. W ubiegłym roku sprzedaż netto spółki wzrosła o 23,2 proc. w porównaniu z rokiem 2018 i wyniosła ponad 10 mld zł.

W 2019 roku sieć otworzyła 650 nowych sklepów, zarówno w dużych aglomeracjach, jak i mniejszych miejscowościach. Zmodernizowała ok. 1,6 tys. placówek. Firma zanotowała także kilkudziesięcioprocentowy wzrost liczby podpisanych umów franczyzowych. W tym roku, mimo pandemii zakłada dalszy rozwój sieci, otwarcie szóstego już centrum logistycznego oraz intensyfikację pracy nad rozwiązaniami technologicznymi, które usprawniają działalność.