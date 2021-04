43 sklepy dołączyły do PSH Lewiatan w I kwartale br., ekspansja elementem strategii

Do końca roku sieć planuje Lewiatan otwarcie ponad 200 sklepów, fot. mat. pras.

PSH Lewiatan otwiera kolejne placówki. Od początku roku w ramach sieci uruchomiono 43 nowe sklepy. Sieć inwestuje również w modernizację już istniejących placówek. W pierwszym kwartale gruntowną przemianę przeszło 55 sklepów. Do końca roku Lewiatan planuje otwarcie ponad 200 sklepów i modernizację blisko 140 placówek.

Rozwój sieci to jeden z priorytetów w strategii Lewiatana na ten rok. Zakłada ona dwutorową ścieżkę ekspansji, zarówno poprzez przystępowanie do sieci nowych przedsiębiorców, jak również rozwój biznesów tych, którzy działają już pod szyldem Lewiatana o kolejne sklepy. Nowo otwarte placówki handlowe obejmują różne formaty dopasowane do potrzeb lokalnych klientów. Sieć intensywnie pracuje też nad optymalizacją asortymentu i dopasowaniem go do wymagań lokalnego rynku.

- W tym roku mamy ambitne plany związane z rozwojem sieci. W minionym roku pomimo pandemii otworzyliśmy 170 sklepów, w tym roku zamierzamy powiększyć naszą sieć o 250 nowych punktów. Od stycznia do marca do naszej sieci dołączyły 43 sklepy. Dla porównania w pierwszej połowie minionego roku do Lewiatana włączyliśmy 74 sklepy. To, co mnie szczególnie cieszy to fakt, że na otwarcie nowych placówek decydują się przedsiębiorcy, którzy już z nami współpracują. Rekordziści mają nawet po kilkanaście sklepów w danym regionie. Rośnie też średnia powierzchnia otwieranych sklepów, dziś to już 200 mkw. – komentuje Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Holding S.A.

Nowo otwarte sklepy mają łącznie blisko 8600 mkw., a średnia powierzchnia otwieranego sklepu w przybliżeniu wynosi obecnie 200 mkw. Powierzchniowo, najwięcej placówek powstało na zachodzie Polski oraz w Małopolsce i na Mazowszu. Nowe sklepy otwarto m.in. w: Bieżuniu i Brwilnie (woj. kujawsko-pomorskie), Mogilnie (woj. wielkopolskie), Krakowie, Nowym Sączu i Pcimiu (woj. małopolskie), Kobyłce (woj. mazowieckie) czy Darłowie i Wisełce (woj. zachodniopomorskie). Największy z otwartych sklepów znajduje się natomiast w Barlinku. Łączna powierzchnia hali sprzedażowej wynosi tu 1300 mkw.

Nowo otwarte sklepy zostały kompleksowo przystosowane do standardów sieci Lewiatan

i wykorzystują rozwiązania zwiększające komfort klientów. Po remoncie sklepy charakteryzuje nowy układ przestrzeni. Każdy z nich jest również przyjazny środowisku ze względu na zastosowane w nim rozwiązania oszczędzające energię elektryczną.

Przeczytaj także: Nowe Netto w Szczecinie

- Planujemy, że do końca roku remonty przeprowadzimy jeszcze w 140 placówkach. Dążymy do wypracowania jednolitego standardu wszystkich placówek zrzeszonych w naszej sieci, co dla klientów będzie gwarancją jakości jaką sklepy Lewiatan oferują w całej Polsce. – dodaje Marek Warejko, kierownik ds. rozwoju sieci Lewiatan.

Polska Sieć Handlowa Lewiatan to jedna z najdłużej funkcjonujących sieci franczyzowych na polskim rynku. Na koniec 2020 roku w sieci zrzeszone było ponad 3200 placówek handlowych zatrudniających 30 000 pracowników. Łączne obroty w 2020 roku przekroczyły 14,2 mld zł.