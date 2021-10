50 restauracja Subway w sieci stacji AMIC Energy

Wydarzenie połączono z szeregiem specjalnych promocji dla klientów i fanów oferty SUBWAY na przebudowanej stacji AMIC Energy w Gliwicach.

- Wdrożenie projektu SUBWAY, jako głównego konceptu gastronomicznego sieci AMIC Energy, zapewniło nam przede wszystkim szeroką i różnorodną ofertę. Waga coraz większej świadomości oraz oczekiwań klientów, skłoniła nas do rozwoju konceptu SUBWAY, co bardzo szybko spotkało się ze wzrostem liczby osób odwiedzających nasze stacje. Klienci docenili naszą odpowiedź na ich oczekiwania. Wysoka jakość produktów, możliwość samodzielnego komponowania posiłku oraz dostępność wielu propozycji smakowych, w tym również wegańskich, połączona z możliwością szybkiego zjedzenia posiłku, w drodze do pracy czy szkoły sprawiła, że na nasze stacje są częściej odwiedzane. Niejednokrotnie również przez klientów niezmotoryzowanych – komentuje Irmina Karpińska Marketing & Convenience Director.

- Dynamiczny rozwój konceptu na stacjach AMIC Energy był również niezmiernie istotny w trakcie pandemii. Precyzyjne procedury SUBWAY związane ze standardami czystości, myciem rąk oraz zmianą rękawiczek przed przygotowaniem każdego produktu wpłynęły na zaufanie i poczucie bezpieczeństwa wśród naszych klientów – dodaje.