6 mln zł dla franczyzobiorców Żabki

O zwycięstwie decydowały takie czynniki, jak utrzymywanie najwyższych standardów prowadzenia sklepów, obsługa klienta, dostępność placówki, a także realizacja szkoleń rozwojowych przez franczyzobiorców. W ciągu wszystkich dotychczasowych edycji nagrody o łącznej wartości 16 mln zł, otrzymało ponad 8000 przedsiębiorców z całej Polski.

Żabka nagradza franczyzobiorców

Żabka Liga Mistrzów Jakości

– W czasach dużej konkurencji oraz rosnącej świadomości i wymagań ze strony klientów powinniśmy zadbać o dostarczanie im jak najlepszych doświadczeń zakupowych. Te bowiem wpływają na ocenę i budują pozytywną relację z marką. Orientacja na doświadczenia klientów przejawia się między innymi w dbałości o zachowanie wysokich standardów prowadzenia sklepów. Z tą ideą utożsamiają się współpracujący z nami franczyzobiorcy, którzy słusznie upatrują w tym budowanie przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorcom zależy na tworzeniu satysfakcjonujących doświadczeń zakupowych m.in. dzięki zapewnieniu jak najlepszej obsługi, świeżości i dostępności wysokiej jakości produktów. W trzeciej edycji programu właśnie na jakość – wraz ze swoimi zespołami – postawiło blisko 8 tys. franczyzobiorców. Cieszymy się, że moglibyśmy nagrodzić najbardziej zaangażowanych – podkreśla Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska.

Zakończona właśnie edycja ruszyła w styczniu br., zaś Gala Finałowa, podczas której zostali ogłoszeni zwycięzcy, odbyła się 19 lipca br.

W projekcie uczestniczyło 90% franczyzobiorców, ubiegając się o zwycięstwo i tytuł Mistrza Jakości w swoich Regionach Sprzedaży. To miano zyskało 10 osób prowadzących sklepy pod zielonym logo, a nagrody finansowe trafiły łącznie do 3300 przedsiębiorców. Ich wysokość uzależniona była od miejsca, na którym uplasował się franczyzobiorca w ramach Regionalnego Rankingu. Za pierwsze miejsce Mistrz Jakości uzyskał 15 tys. zł, za II miejsce – 13 tys. zł, zaś franczyzobiorcy, którzy zajęli III lokatę – po 10 tys. zł.

– Uczestniczyłam w projekcie „Liga Mistrzów Jakości" od samego początku. Dwukrotnie miałam przyjemność znaleźć się w gronie zwycięzców – w pierwszej oraz trzeciej edycji. To wspólny sukces mój i mojego zespołu, ale nie byłby on możliwy także bez zadowolonych, chętnie wracających do nas klientów. Odczuwam ogromną satysfakcję z wysokiej oceny, jaką uzyskał mój sklep w ramach wieloczynnikowej weryfikacji przez sieć. Duże zaangażowanie z mojej strony oraz entuzjazm, pracowitość, dbałość o czystość i wysoką jakość obsługi ze strony moich pracowników przełożyły się na tytuł Mistrza Jakości Żabki – podkreśla Ilona Franusik, franczyzobiorczyni z Rajczy.

Finalny ranking powstał na podstawie bieżącej punktacji i weryfikacji standardów jakości, które były stale sprawdzane. Bazowano na takich kryteriach jak: dbałość o wysoki standard obsługi placówek, ich dostępność dla klientów, a także świeżość produktów czy atrakcyjność usług. We wszystkich edycjach programu wzięło udział ponad 90 proc. przedsiębiorców. To pokazuje, że odpowiednie dbanie o potrzeby klientów i ich wrażenia zakupowe przekładają się bezpośrednio na budowanie więzi i lojalności wśród konsumentów, a to ma realny wpływ na osiągane przez franczyzobiorców wyniki finansowe.

W pierwszej i drugiej edycji „Ligi Mistrzów Jakości” pula nagród wyniosła po 5 milionów złotych i trafiła w obu przypadkach do 2,4 tys. franczyzobiorców.