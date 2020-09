6 tys. sklepów Żabka wygenerowało 10 mld zł sprzedaży. Zobacz strukturę sieci i zasady działania!

fot. materiały prasowe

Na koniec 2019 roku sieć Żabka tworzyły już 6002 sklepy w całej Polsce. Tylko w minionym roku powstały nowe 652 placówki. Każdego dnia sklepy odwiedza średnio 2,4 mln Polaków. Mniej niż 300 metrów do najbliższej Żabki ma aż 12,5 mln Polaków. 57 proc. klientów odwiedza Żabkę co najmniej raz w tygodniu. Przychody ze sprzedaży w 2019 roku zarejestrowane na kasach fiskalnych we wszystkich sklepach sieci wyniosły 10,099 mld zł. Przychody to 8,6 mld zł.

Te dane pochodzące z raportu społecznej odpowiedzialności biznesu Żabka Polska możemy porównać z siecią Biedronka. Firma ujawniła ostatnio, że w 2019 r. większość klientów dokonywała zakupów w Biedronce dwa, trzy razy w tygodniu. Dziennie odwiedzają ją 4,1 mln klientów, a w 2019 r. klienci odwiedzili te sklepy 1,31 mld razy. 76% Polaków regularnie kupuje w Biedronce.

- Żabka Polska jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się sieci handlowych typu convenience w Europie. Rok 2019 przyniósł nam największy sukces w blisko 22-letniej działalności. Zakończyliśmy go z obrotami sięgającymi ponad 10 mld zł i otwarciem sześć tysięcy drugiego sklepu. Z dumą patrzymy jednak nie tylko na wyniki finansowe i ekspansję naszej sieci. Żabka to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą: nasi pracownicy, współpracownicy i franczyzobiorcy. Dlatego do równie ważnych ubiegłorocznych sukcesów zaliczamy rosnące wskaźniki w badaniach satysfakcji pracowników i franczyzobiorców. Potwierdzają one, że Żabka jest cenionym w Polsce pracodawcą i partnerem, z którym warto rozwijać swój biznes - podsumowuje w najnowszym raporcie CSR Tomasz Suchański, prezes Żabka Polska.

- W 2017 roku wspólnie z właścicielem spółki, CVC Capital Partners, rozpoczęliśmy transformację formatu Żabki, która wiązała się z kompleksową modernizacją naszych sklepów i dopracowaniem oferty pod kątem stale zmieniających się potrzeb współczesnych klientów. Obecnie już 5300 punktów Żabki funkcjonuje w nowym modelu. Weszliśmy również w nowy etap transformacji cyfrowej, która obejmuje nowoczesne narzędzia pracy, innowacyjne rozwiązania ułatwiające zarządzanie sklepami, efektywną komunikację wewnątrz firmy i z klientami oraz nowe metody szkoleń. Wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwala nam podejmować decyzje biznesowe w oparciu o rzeczywiste dane - wyjaśnia prezes.

Liczba franczyzobiorców Żabki przekroczyła w tym roku 4300. - Niski próg wejścia do sieci

powoduje, że jesteśmy jedną z najbardziej przystępnych franczyz w Polsce. Franczyzobiorcom od momentu przyłączenia się do sieci zapewniamy wsparcie na każdym etapie rozwoju ich indywidualnych biznesów - podaje Tomasz Suchański.

- Żabka należy do innowatorów w branży sieci handlowych. Już kilkanaście lat temu jako pierwsza sieć handlowa w Polsce mieliśmy swoją stronę internetową, wprowadziliśmy transakcje bezgotówkowe i umożliwiliśmy klientom opłacanie rachunków w naszych punktach. Dziś korzystamy z zaawansowanej analityki i rozwiązań chmurowych, by wspierać procesy decyzyjne. W znacznym stopniu to właśnie dzięki otwartości na technologie staliśmy się liderem segmentu convenience – sieci małych i wygodnych sklepów. A w szerszej perspektywie przyczyniamy się do sukcesu transformacji cyfrowej w naszym kraju - dodaje Tomasz Blicharski, wiceprezes. ds. finansowych i rozwoju.

Centrala spółki mieści się w Poznaniu. Pięć centrów logistycznych zlokalizowano w miejscowościach: Plewiska koło Poznania, Szałsza koło Gliwic, Tychy, Nadarzyn i Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Firma ma 20 terminali przeładunkowych. Sprzedaż jest prowadzona w podziale na regiony sprzedaży. Do niedawna było ich pięć, jednak ze względu na dynamiczny rozwój sieci i zwiększającą się liczbę sklepów w 2019 roku wyodrębniono z dotychczasowego modelu kolejny, szósty region, który obejmuje województwa: świętokrzyskie, małopolskie, lubelskie i Podkarpacie.

fot. Żabka Polska

Społeczność franczyzobiorców sieci jest reprezentowana przez 16-osobową Radę Franczyzobiorców, wybieraną na dwuletnią kadencję. 10 członków Rady jest wybieranych przez ogół franczyzobiorców na zasadzie otwartego, przeprowadzanego online głosowania, a sześciu – jako Komitet Stały Rady – jest wskazywanych przez Dyrektora Sprzedaży oraz Dyrektorów Regionów Sprzedaży spośród członków Rady poprzedniej kadencji.