62 proc. franczyzobiorców sieci Żabka to kobiety

W Polsce kobiety stanowią niemal 30 proc. osób pracujących na własny rachunek. 62 proc. spośród wszystkich franczyzobiorców sieci Żabka to także kobiety. Panie przeważają najmocniej w grupie wiekowej 28-37 lat, co czwarta franczyzobiorczyni ma od 38 do 47 lat.

Wśród osób, które zgłaszają się do sieci i chciałaby poprowadzić z nią swój sklep Żabka, są zarówno kobiety posiadające doświadczenie w handlu – pracowały m.in. jako sprzedawczynie w sklepach innych sieci handlowych, ale także panie, które z branżą nie miały nigdy nic wspólnego. Są też i panie jeszcze w trakcie czy tuż po studiach. Co ważne, charakteryzują je jednak pewne predyspozycje, które są niezwykle cenne w prowadzeniu firmy w handlu w ramach franczyzy. – Niezwykle istotna jest przedsiębiorcza postawa, pracowitość i motywacja do bycia na swoim. Należy mieć jednocześnie świadomość, że w początkowym okresie konieczny jest wzmożony wysiłek i zaangażowanie – tak jak w przypadku zakładania każdej innej działalności gospodarczej – zaznacza Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska.

– Kobiety posiadają wiele cech, dzięki którym bardzo dobrze odnajdują się w roli franczyzobiorczyń. Często z natury są bardziej kontaktowe i nawiązują bliższe relacje międzyludzkie, co jest istotne w kontekście budowania grona stałych klientów czy zgranego zespołu. Co do zasady kobiety mają także niezwykle dobre wyczucie co do ludzi, łatwiej układają sobie relacje z pracownikami. Są także dobrze zorganizowane – dodaje Przemysław Kijewski.

Sieć Żabka liczy obecnie w całej Polsce ponad 5600 franczyzobiorców. W 2020 r. przystąpiło do niej więcej kobiet niż mężczyzn. Nowo przystępującym przedsiębiorcom sieć gwarantuje przychód podstawowy w wysokości 16 tys. zł miesięcznie przez pierwszy rok działalności. Przy tym wkład własny wynosi 5 tys. zł i przeznaczany jest m.in. na zakup kasy fiskalnej czy opłacenie koncesji.

– Jeśli kobieta myśli o własnym biznesie, a przy tym nie ma na niego pomysłu, albo brakuje jej środków na start, powinna rozważyć otwarcie sklepu pod szyldem Żabka. Nie powinna się przy tym bać, że nie da rady. Czasem oczywiście trzeba zakasać rękawy, ale przy wsparciu sieci oraz pomocy zaufanych pracowników, wszystko jest możliwe. Żabka jest w moim życiu już od 13 lat, a fakt, że współpracuję z siecią od tak długiego czasu tylko potwierdza, że warto – puentuje Blanka Skotarczak-Zys, franczyzobiorczyni sieci.