7 marca 2020 na PGE Narodowym - Targi Franczyza Expo 2020

Targi Franczyza EXpo 2020, fot. materiały prasowe

Targi Franczyza Expo – to druga edycja, międzynarodowych targów franczyzy. Ponad 1000 m2 przestrzeni wystawienniczej, 100 konceptów franczyzowych z różnych branż, wyjątkowa konferencja edukacyjna dla przyszłych franczyzobiorców, dedykowane spotkania biznesowe business matching, moderowany networking oraz konsultacje ekspertów. To wszystko w jeden dzień, w części Business Club PGE Narodowego w Warszawie.

Strefa wystawiennicza na PGE Narodowym to przestrzeń, gdzie kilkudziesięciu franczyzodawców zaprezentuje sprawdzone modele biznesowe. Własny punkt gastronomiczny, siłownia, przedszkole językowe, lodziarnia, salon beauty, biuro nieruchomości czy lokalny serwis z ogłoszeniami. Tu każdy znajdzie biznes dla siebie. To okazja do bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami i właścicielami wybranej franczyzy oraz dokładnego poznania modelu biznesowego.

Oprócz strefy wystawców czeka na nas bogaty program konferencji. Na premierowej edycji sala była wypełniona po brzegi! Podczas tegorocznych targów wystąpi Andrzej Krawczyk- Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych, Piotr Muniak- Naturhouse, Sylwia Gajek – Zielińska – Remax Polska, Łukasz Dojka- Xtreme Fitness Gyms czy Monika Ferreira wraz z Magdaleną Wieczorek oraz Ewą Krzemień z I’GS In Good Strategy.

Przeczytaj także: 7 nowych sklepów z logo Top Market

Nie zabraknie również moderowanego Networkingu biznesowego za który odpowiadać będzie Grzegorz Turniak. Całe wydarzenie będzie wspierane aplikacją targową tak, aby nawiązanie relacji było jeszcze prostsze.

Swoje oferty zaprezentują czołowe na rynku polskim firmy, które bardzo aktywnie poszukują przyszłych franczyzobiorców. Odwiedzający będą mieli szanse poznać m.in. pomysły na franczyzę bez wkładu własnego, pomysły na biznes w domu oraz dowiedzieć się dlaczego warto postawić na znaną markę i sprawdzony pomysł. Wśród wystawców pojawią się największe sieci franczyzowe m.in. Xtreme Fitness Gyms, Natur house, Carrefour Express, Lodolandia, Mydlarnie u Franciszka, Bliknee, Drogerie Natura, Yasumi, Matplaneta, Minimelts, Liquider, Ezo Edukacja, dr Ziółko czy Royal Sushi.

Przeczytaj także: Na każdy sklep Carrefour Express przypada 10 Żabek



Więcej informacji o wydarzeniu i programie znajdziemy na https://franczyzaexpo.pl/.

Organizatorem wydarzenia jest International Center of Events II.