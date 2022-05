7 tys. franczyzobiorców prowadzi 8,3 tys. sklepów Żabka

Aby dołączyć do sieci, wszyscy franczyzobiorcy muszą pozytywnie przejść etap rekrutacji i szkoleń, a także wnieść wkład własny, obecnie wynoszący ok. 5 tys. zł.

Franczyzobiorczyni Klaudia Laskowska to 7000 przedsiębiorczyni, która dołączyła do sieci.

– Nigdy wcześniej nie pracowałam w sklepie Żabka. Do otwarcia biznesu w ramach franczyzy bezpośrednio przekonał mnie znajomy, który wcześniej rozpoczął działalność w Żabce. Jego sukces oraz wsparcie oferowane przez sieć zachęciły także i mnie do podjęcia tego wyzwania i spróbowania swoich sił jako franczyzobiorczyni. Niemałe znaczenie miał niski wkład własny przy rozpoczęciu działalności. Ostatecznie w słuszności wyboru utwierdziło mnie szkolenie wewnętrzne zorganizowane przez Żabkę, zwłaszcza jego organizacja i ogrom przekazanej wiedzy. Pomyślałam, że prowadzenie Żabki to bezpieczny biznes, sprawdzony przez tysiące innych osób – mówi Klaudia Laskowska, franczyzobiorczyni z Warszawy.

Przystępujący do sieci franczyzobiorcy otrzymują w pełni wyposażony i umeblowany sklep w lokalizacji, która oceniana jest pod kątem m.in. potencjalnej liczby klientów, zyskują także know-how i możliwość działania pod znaną powszechnie marką. Mogą liczyć na wsparcie technologiczne, serwisowe czy szkolenia. Żabka wynajmuje dla nich lokal, pokrywa opłaty za czynsz i gaz.

– Wszystko, co przy zakładaniu własnego biznesu może przedsiębiorcy przysparzać trudności, w Żabce jest dużo prostsze, ponieważ sieć roztacza nad franczyzobiorcami parasol ochronny przez cały okres współpracy, wsłuchując się jednocześnie w ich bieżące potrzeby i dostosowując ich rozwój do sytuacji rynkowej – zaznacza Adam Manikowski, dyrektor zarządzający Żabka Polska.

Założeniem jest, aby miesięczny przychód pokrywał estymowane koszty prowadzenia działalności, w tym pensje pracownicze czy składki ZUS, ale także ewentualne straty. Wszyscy przedsiębiorcy działający pod szyldem Żabka mają możliwość generowania dodatkowego przychodu w zależności m.in. od podejmowanych przez nich działań sprzedażowych i poziomu obsługi klienta, a po trzech latach czeka na nich premia lojalnościowa. Przedsiębiorcy współpracujący z siecią, chronieni są też na wypadek niepowodzenia biznesu, mogąc skorzystać z tzw. „Polisy na biznes” – to specjalne ubezpieczenie, które pozwala uniknąć zakończenia współpracy z siecią z ujemnym saldem, w przypadku wystąpienia ewentualnych strat w znacznej części pokrywane są przez TUW PZUW.

Przeważającą większość firm w Polsce – aż 99,8% – stanowi sektor MŚP. To głównie osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, która jest siłą napędową polskiej gospodarki. Mikroprzedsiębiorstwa odpowiedzialne są za niemal jedną trzecią produktu krajowego. Prowadzenie biznesu w pojedynkę może stanowić spore wyzwanie. Sprawdzoną i pewniejszą formą jest działanie przy wsparciu partnera, na przykład sieci franczyzowej – pozwala to generować oczekiwany przychód, korzystać od samego początku ze wsparcia w wielu obszarach.

Według danych GUS w Polsce działalność gospodarczą prowadzi 2,21 mln osób. Mikroprzedsiębiorstwa generują ponad 30% polskiego PKB. Polacy są bardzo pozytywnie nastawieni do przedsiębiorczości – zajmujemy pod tym względem 2. miejsce w Europie i 9. na świecie. Przedsiębiorcy cieszą się też wysokim uznaniem społecznym, aż 77% Polaków uważa, że przedsiębiorcom należy się uznanie. Aż sześciu na dziesięciu jest zdania, że posiadanie własnego biznesu jest dobrym sposobem na zrobienie kariery. W trzech kluczowych rankingach przedsiębiorczości Polska znajduje się w pierwszej czterdziestce krajów świata. Przedsiębiorczość jest przez Polaków utożsamiana z rozwojem, kreatywnością i innowacyjnością, gotowością do realizacji pomysłów, ale i wytrwałością oraz zaangażowaniem, które prowadzą finalnie do satysfakcji z posiadania czegoś swojego.

Niemal 1/3 polskich przedsiębiorców czerpie dochody z handlu (27%), co wpisuje się w trend ogólnoeuropejski (29%). Przedsiębiorcy generują też najwięcej miejsc pracy. Żabka wraz z siecią franczyzobiorców tworzy obecnie w Polsce ponad 33 tys. miejsc pracy.