Abc na kołach szuka współpracowników. Zarobki do 6500 zł plus bonus na start

Abc na kołach podaje, że jest największą siecią sklepów mobilnych w Europie. Przypomnijmy, że we wrześniu 2020 r. firma podawała, że zatrudnionym przedsiębiorcom gwarantuje 4 tys. złotych „na rękę”, atrakcyjny system prowizyjny i wypełnione towarem auto do prowadzenia handlu.

Wymagania

Firma wymaga: prawa jazdy kat. B, książeczki sanitarno – epidemiologicznej, BIK, psychotestów, kaucji zwrotnej w celu zabezpieczenia pojazdu i sprzętu, dobrej organizacji pracy, zaangażowania i pozytywnego nastawienia, profesjonalnego i przyjaznego podejścia do klienta, gotowości do założenia własnej działalności gospodarczej oraz odpowiedzialnego i rzetelnego podejścia do wykonywanych zadań.

Sieć pomaga Ukraińcom

Codzienną misją mobilnych sklepów abc na kołach jest dostarczanie żywności wszędzie tam, gdzie dostęp do najpotrzebniejszych artykułów jest utrudniony. Dlatego też sieć przyłączyła się do akcji pomocowej dla przybyłych do Polski mieszkańców Ukrainy, by dostarczyć im najpotrzebniejsze produkty.

W niedzielę sieć przewiozła swoje samochody do Zamościa, Chełma i Przemyśla, by sprawnie organizować transport produktów z hurtowni Cash&Carry do granicy lub punktów noclegowych. Agenci abc na kołach dostarczają wszystkie najpotrzebniejsze produkty - wodę, konserwy i niezbędne produkty higieniczne - do punktów na przejściach w Dorohusku, Hrebennem, Zosinie i Medyce oraz na terenach przygranicznych, gdzie świadczona jest pomoc.Do tej pory do punktów pomocowych dostarczyli już tonę produktów!





Grupa Eurocash to firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Eurocash w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosła 5,81 mld zł.