Analityk: Nowy prezes Eurocash zasługuje na kredyt zaufania

Przypomnijmy, w piątek Eurocash poinformował, że dotychczasowy prezes Eurocashu Luis Amaral zrezygnował z funkcji i przejdzie do rady nadzorczej jako jej przewodniczący. Nowym prezesem Eurocashu będzie Paweł Surówka. P

Przejście Luisa Amarala do rady nadzorczej Eurocashu ma nastąpić w styczniu 2022 roku. Jego intencją jest skoncentrowanie się na opracowaniu dalszej strategii rozwoju Eurocashu.

Analityk Noble Securities ocenia, że zmiana na najwyższym szczeblu w Eurocash może być dobra dla spółki. - Wstępnie oceniam tę zmianę pozytywnie – mówi Dariusz Dadej.

- Nie przywiązuję dużej uwagi do stanowiska prezesa firmy. Proszę spojrzeć na Dino, które już od pewnego czasu radzi sobie bardzo dobrze bez prezesa – dodaje.

Z kolei Janusz Pięta, Analityk finansowy Biura Maklerskiego mBanku ocenia zmiane neutralnie. – W komunikacie zaznaczono, że obecny prezes ma kontynuować opracowywanie dalszej strategii rozwoju spółki i ma też pozostać związany ze spółką – zasiadać w radzie nadzorczej – mówi nam analityk.

Paweł Surówka ostatnio związany był z grupą PZU, którą prowadził jako prezes grupowy w latach 2017-2020, poprzednio pełniąc funkcję CIO i Prezesa Zarządu PZU Życie od 2016 roku. W latach 2015-2016 był Doradcą Prezesa Zarządu PKO Bank Polski oraz Dyrektorem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej na Niemcy, odpowiedzialnym za otwarcie pierwszego zagranicznego oddziału korporacyjnego PKO Banku Polskiego.

W latach 2013-15 pełnił funkcję Członka Zarządu grupy Boryszew SA nadzorującego sektor automotive grupy i był prezesem zarządów spółek zależnych z sektora automotive w Niemczech i Polsce. W latach 2007 - 2013 był doradcą finansowym w Bank of America Merrill Lynch.

Pan Paweł Surówka jest absolwentem Universit Paris I Panthon Sorbonne oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Studiował również na Ludwig Maximilian Universität LMU w Monachium oraz Harvard Kennedy School, gdzie ukończył program Executive - Global Leadership for the 21. Century. Pan Surówka posiada Certyfikat Chartered Financial Analyst. W 2019 został uznany przez Harvard Business Review jako jeden z trzech najbardziej skutecznych Menedżerów spółek giełdowych w Polsce.