Apteki franczyzowe AiP Group dokonały w tym roku zakupów za 63 mln zł

Ten rok dla branży farmaceutycznej nie należy do najłatwiejszych. W ostatnich 12 miesiącach br. branża urosła wprawdzie wartościowo o 8 proc. rdr., jednak ilościowo spadła o 2 proc. rdr. Wbrew pozorom zaostrzenie przepisów w kraju („Apteka dla aptekarza”), przy rosnących kosztach utrzymania apteki, sprawiają, że rynek staje się coraz mniej przyjazny dla niezależnych aptekarzy. Rozwiązaniem może być dołączenie do franczyzy, by zyskać większą stabilność i poczucie bezpieczeństwa. Na polskim rynku jedną z takich spółek jest AiP Group, która - jak informuje - zapewnia aptekarzom kompleksową opiekę, fachowe wsparcie na wielu płaszczyznach oraz dostęp do korzystnych ofert i promocji. Od początku tego roku spośród 18 nowych aptek w programie partnerskim AIP Group, 7 z nich zdecydowało się na rebranding i zmianę szyldu na AIP Group.

- Celem naszej spółki jest budowanie niezależności polskich aptek oraz wzmacnianie ich pozycji na rodzimym rynku – mówi Paweł Rozesłaniec, prezes zarządu AiP Group. - Za naszym pośrednictwem, od początku roku apteki zrobiły zakupy o wartości 63 mln zł, czyli o 13 proc. więcej niż w tym samym okresie w zeszłym roku. To pokazuje, że nasza spółka prężnie się rozwija i jest gwarancją stabilności. To szczególnie ważne w czasach dużej konkurencyjności i zaostrzania przepisów. Cały czas przyjmujemy pod swoje skrzydła nowe placówki, zapewniając jednocześnie gwarancję terytorialności. Dokładamy starań, by współpracujący z nami aptekarze czuli się bezpiecznie w niestabilnych czasach – dodaje.

Paweł Rozesłaniec, prezes zarządu AIP Group (fot. mat. pras.)

Franczyza dla aptek AiP Group

Działanie w ramach aptek sieciowych przynosi wiele korzyści – informuje AiP. Dane pokazują, że ich obrót jest prawie dwukrotnie wyższy od obrotu indywidualnych placówek. Dzięki pomocy i doświadczeniu fachowców spółki, farmaceuci mogą rozwijać swoje apteki i osiągać lepsze wyniki finansowe.

- W dzisiejszych czasach prowadzenie apteki bez udziału w programie partnerskim jest trudne. Od początku funkcjonowania apteki, czyli od 2015 roku, współpracujemy z AiP Group i widzimy w tym same korzyści. Mamy dostęp do większej liczby produktów rabatowanych, a jednocześnie nie musimy kupować dużej liczby towaru i korzystać z usług tylko jednej hurtowni. AiP daje nam dużą swobodę – to my decydujemy o tym, co dzieje się w naszej aptece i z których narzędzi spółki korzystamy. Dużym plusem jest również ogromne wsparcie całego zespołu – komentuje Marcin Znamirowski, właściciel Apteki Rodzinnej w Janikowie.

AiP Group to franczyza dla aptek należąca do spółki Aptekarze i Partnerzy. Spółka powstała w 2009 roku. W programie partnerskim działa obecnie blisko 200 aptek. Jak podaje, współpracuje obecnie z 46 podmiotami z listy TOP 50.