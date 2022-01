Berlin Donner Kebap jak McDonald's w wersji drive thru

Szybka obsługa, bez wychodzenia z samochodu, to obecny „must have” każdej dużej sieci gastronomicznej. Koszty inwestycji w ten format, są zdecydowanie najwyższe, bo jest to lokal samodzielny. -Do tej pory opieraliśmy się głównie na centrach handlowych - 95% naszych restauracji

znajdowało się w galeriach, a zatem byliśmy mocno dotknięci ograniczeniami ustawowymi. Musieliśmy więc szukać innych, zewnętrznych kanałów sprzedaży.” - mówi Karol Kostyrka, manager d/s rozwoju Berlin Döner Kebap w Polsce.

Lokal wyposażony jest w wioski zamówieniowe, animowane menu boardy w systemie digitalowym i nowoczesny układ otwartej kuchni.

Berlin Döner Kebap działa w Polsce od ponad 20 lat. Jej pierwszy punt został otwarty w formie food trucka w Międzyzdrojach w 1998 roku. Obecnie restauracje marki można odnaleźć m.in. w takich miejscach jak: Galeria Krakowska w Krakowie, Galeria Bałtycka i Forum w Gdańsku, Złote

Tarasy w Warszawie, Galeria Kaskada w Szczecinie czy kompleks wakacyjny Baltic Park Molo w Świnoujściu.