Biedronka: Otwieramy pierwszą franczyzową placówkę

Biedronka rusza z franczyzą, fot. mat. pras.

22 października rusza pierwszy sklep franczyzowy Biedronki w miejscowości Dobrzyca niedaleko Kalisza. Sklep zatrudnia ok. 20 pracowników. Wcześniej firma rozwijała różne formaty współpracy partnerskiej. W jej ramach w Polsce działa ponad 70 Biedronek.

– Otwarcie sklepu Biedronka w modelu franczyzowym to kolejny ważny element naszej strategii rozwoju sieci. Przedsiębiorca, z którym działamy, dostaje wsparcie merytoryczne, ponieważ wyposażamy go w nasze know-how, organizujemy pakiet szkoleń, a także bierzemy na siebie kwestie marketingowe oraz logistyczno-zaopatrzeniowe. Wierzymy, że lokalny mieszkaniec-franczyzobiorca najlepiej rozumie społeczność, w której żyje – mówi Ewa Micińska, dyrektor rozwoju biznesu w sieci sklepów Biedronka.

Sklep Biedronki w Dobrzycy, przy ul. Krotoszyńskiej 41a, powstał w nowoczesnym formacie sieci Sklep posiada 4 kasy tradycyjne i ladę tradycyjną. Powierzchnia sali sprzedaży wynosi ok. 650 mkw.

To kolejna przymiarka do uruchamiania sklepów Biedronka w kooperatywie z lokalnymi przedsiębiorcami. 1. sklep partnerski Biedronka otworzyła ponad 10 lat temu. Obecnie w całym kraju jest to ok. 70 placówek.

- Sklepy naszych partnerów będą sprzedawać towar pochodzący z magazynu centralnego Biedronki. Wyjątek stanowi pieczywo, które jest dostarczane przez lokalnych dostawców. W nowo otwieranych sklepach prowadzonych przez naszych partnerów będzie też prowadzona sprzedaż z lady tradycyjnej, oferującej świeże mięso, wędliny i sery. Takie lady wprowadzamy również do wybranych sklepów Biedronka w całej Polsce - mówiła w 2019 roku Ewa Micińska, dyrektor ds. rozwoju biznesu w sieci Biedronka.