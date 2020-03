Blisko 25 mld zł przychodów Eurocashu w 2019 roku. Finał integracji detalu

Na zdj. Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash Fot. materiały prasowe

Przychody Grupy Eurocash w 2019 r. przekroczyły 24,8 mld zł i były o 9 proc. wyższe niż rok wcześniej. Grupa zanotowała wzrost sprzedaży zarówno w segmencie hurtowym (+6 proc. r/r), jak i detalicznym (+19 proc. r/r). Skonsolidowany zysk netto za 2019 rok wyniósł 79 mln zł, natomiast po wyłączeniu zdarzeń o charakterze jednorazowym zysk netto wzrósł o 28 proc. do poziomu 86 mln zł.

EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyliczona wg standardu MSSF 16, sięgnęła 794 mln zł, a EBITDA przed zastosowaniem tego standardu wyniosła 430 mln zł. EBITDA z wyłączeniem zdarzeń o charakterze jednorazowym wyniosła w minionym roku 415 mln zł i wzrosła o 11 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

W segmencie hurtowym Grupa Eurocash zanotowała wzrost sprzedaży o 6% do 18,7 mld zł. Wypracowana w tym segmencie EBITDA (przed MSSF 16) sięgnęła 442 mln zł, czyli o 9% więcej niż w 2018 r.

– Największy udział we wzroście sprzedaży w segmencie hurtowym w minionym roku miała sprzedaż wyrobów tytoniowych i produktów impulsowych, która była o 15% wyższa niż rok wcześniej. Choć sprzedaż papierosów charakteryzuje się niską rentownością, EBITDA segmentu hurtowego również wyraźnie wzrosła rok do roku, co zawdzięczamy m.in. dobrym wynikom hurtowni Cash&Carry. Sprzedaż porównywalna (like-for-like) formatu Cash&Carry wzrosła w ubiegłym roku o 2,6%, a w samym czwartym kwartale o 6,2% rok do roku – wskazał Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

– W czwartym kwartale 2019 r. zakończyliśmy ponadto integrację Eurocash Dystrybucja z Eurocash Alkohole – to kolejny ważny etap optymalizacji kosztowej segmentu hurtowego, który powinien zaowocować dalszym wzrostem efetywności w bieżącym roku. W ramach Eurocash Dystrybucja z powodzeniem kontynuowaliśmy rozwój platformy eurocash.pl. W 2019 r. skorzystało z niej już 12 tysięcy naszych klientów – niezależnych przedsiębiorców prowadzących sklepy detaliczne – wskazał Jacek Owczarek.

Sprzedaż zewnętrzna zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie detalicznym w 2019 r. przekroczyła 5,9 mld zł, co oznacza wzrost o 19% w porównaniu z 2018 r. EBITDA tego segmentu wyniosła 133 mln zł (przed MSSF 16), czyli o 23% więcej niż rok wcześniej.

– W czwartym kwartale 2019 r. zakończyliśmy integrację przejętych w poprzednich latach sieci supermarketów z Delikatesami Centrum. Od pierwszego kwartału tego roku wszystkie te sklepy zarządzane są już w ramach jednej struktury organizacyjnej, co powinno przełożyć się na dalszą poprawę efektywności. Sklepy Mila co prawda wciąż funkcjonują pod dotychczasową marką, jednak ich docelowy rebranding na Delikatesy Centrum będzie w zasadzie oznaczać już jedynie zmianę szyldu i nie będzie wiązać się ze znacznymi nakładami – zapowiedział Jacek Owczarek.