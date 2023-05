Bricomarché otwiera sklep w Babimoście

Sklep Bricomarché w Babimoście ma halę sprzedażową liczącą blisko 1300 mkw. oraz usytuowany na zewnątrz ogród o powierzchni ponad 1400 mkw. Przy sklepie, dla zmotoryzowanych klientów przygotowano 30 miejsc parkingowych.

Supermarket Bricomarché w Babimoście prowadzony jest przez właścicieli lokalnej, rodzinnej firmy należącej do Łucjana i Grzegorza Gróli. Obaj posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu składu budowlanego i w produkcji na potrzeby przemysłu meblarskiego.

W ofercie supermarketu, obejmującej ponad 21 tys. referencji, klienci znajdą szeroki wybór artykułów z kategorii DIY, budowlanej i dekoracyjnej, zarówno dla domu, jak i ogrodu. Mogą też skorzystać z dodatkowych usług oferowanych przez placówkę: transportu i cięcia płyt. Klienci będą także mogli dokonywać zakupów za pośrednictwem internetu.

Tożsamość lokalnych przedsiębiorstw

- W dołączeniu do znanej i rozpoznawalnej na rynku sieci Bricomarché upatrujemy możliwość rozwoju – mówi Grzegorz Gról, współwłaściciel sklepu w Babimoście – Jesteśmy przekonani, że ścisła współpraca z jednym z czołowych na rynku DIY szyldów zagwarantuje naszym klientom jak najlepszą ofertę i doświadczenia zakupowe, a nam, przedsiębiorcom przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z długoletniego doświadczenia Grupy Muszkieterów - dodaje.

- Liczba przedsiębiorców decydujących się na prowadzenie działalności pod szyldami Grupy Muszkieterów nieustannie rośnie. Jako Grupa Muszkieterów dokładamy wszelkich starań, by być dla nowych przedsiębiorców jak najlepszym partnerem biznesowym. Zarówno w ramach sieci Intermarché, jak i Bricomarché, oferujemy szerokie wsparcie w zakresie logistyki, marketingu, IT, zakupu produktów i usług. Równolegle pozwalamy zachować tożsamość lokalnych przedsiębiorstw i podejmowanych przez nich inicjatyw – komentuje Marc Dherment, dyrektor generalny Grupy Muszkieterów w Polsce. - Otoczenie makroekonomiczne, a także sytuacja, szczególnie w branży budowlanej, będą miały wpływ na koncentrację rynku. Wynika to z coraz trudniejszych warunków prowadzenia biznesu przez niezrzeszonych właścicieli sklepów czy składów. Chcemy tu być obecni jako najlepszy możliwy partner, który zapewni wszystkie niezbędne elementy do prowadzenia bardziej zyskownego biznesu - zaznacza.

Praktyczne informacje na temat sklepu Bricomarché w Babimoście:

Data otwarcia: 17 maja 2023 r.

Adres sklepu: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 70, 66-110 Babimost.

Godziny otwarcia: 8:00-20:00.

Liczba miejsc parkingowych: 30.

Akceptowane formy płatności: gotówka, karta płatnicza, blik, Bricomarché w Babimoście honoruje też karty Sodexo.

Grupa Muszkieterów jest zrzeszeniem blisko 500 niezależnych polskich przedsiębiorców zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu „dom i ogród” Bricomarché. W 2021 r. obroty Grupy Muszkieterów wyniosły blisko 8,9 mld zł. Wyznaczaniem kierunków strategicznych obu sieci zajmuje się spółka ITM Polska.