Carrefour Exit. Jakie rynki opuści sieć?

Carrefour ma kłopoty na zagranicznych rynkach.

Czy strategia sfokusowana na rozwój sprzedaży e-commerce okaże się skuteczna?

Słowacja, Belgia, Włochy - co dalej z Carrefourem?

Francuska grupa Carrefour wycofała się z rynku słowackiego po 17 latach obecności w tym kraju. Retail Value Stores, franczyzobiorca marki na Słowacji, jest od pewnego czasu zagrożony upadkiem. W ubiegłym roku firma stopniowo zaczęła zamykać sklepy.

Kłopoty z franczyzodawcą Carrefour ma także na belgijskim rynku. W grudniu ub.r. Grupa Mestdagh, belgijski master-franczyzodawca Carrefoura, zerwała umowę z gigantem handlu. Ponieważ okres wypowiedzenia wynosi rok, Grupa Mestdagh pozostanie związana z Carrefourem do 1 stycznia 2023 roku. Firma nie zawarła jeszcze żadnych umów z innymi detalistami. Możliwe jest również, że Mestdagh pozostanie z Carrefourem po 2023 r., ale tylko w ramach niewyłącznej współpracy.

Co ciekawe, obecna umowa master-franczyzy z Mestdagh rozpoczęła się dopiero na początku 2021 roku. Dało to Mestdagh prawo do otwierania mniejszych sklepów Bio i Express, dotychczas Grupa prowadziła większe placówki z logo Carrefour Market. Mestdagh z 85 sklepami jest obecnie największym belgijskim franczyzodawcą Carrefoura.

Różowo nie jest także w Italii. Carrefour poinformował tamtejsze związki zawodowe, że zamknie 106 własnych sklepów. Według detalisty takie kroki są konieczne ponieważ sprzedaż i liczba klientów nadal spadają. Sieć ma nadzieję, że w 2022 ponownie wyjdzie na zero. Carrefour prowadzi w tym kraju 1450 sklepów i zatrudnia ponad 16 000 osób.

Carrefour sprzeda część oddziałów?

Latem ub.r. pojawiły się w mediach spekulacje, że Carrefour może rozważyć sprzedaż swojej działalności w Polsce, wspomnianych już Włoszech i Argentynie. W ocenie IGD Reatil Analysis, detaliście nie udało się osiągnąć masy krytycznej potrzebnej do osiągnięcia rzeczywistej rentowności na dwóch ostatnich rynkach. Reuters informował także, iż Carrefour planuje sprzedać swój biznes na Tajwanie, który jest wyceniany na 1,9 mld USD.Carrefour zatrudnił firmę Morgan Stanley do prowadzenia sprzedaży, ale póki co nie pojawiły się żadne nowe doniesienia w tej sprawie.