Carrefour podbierze franczyzobiorców innym sieciom? Jest zaproszenie na dni otwarte

Carrefour zaprasza do wzięcia udziału w Dniach Otwartych organizowanych w wybranych sklepach franczyzowych Carrefour we Wrocławiu, Krakowie, Zakopanem i Tarnowskich Górach.

Carrefour i model franczyzy partnerskiej

Sieć zachęca do odwiedzenia swoich placówek zarówno osoby, które planują rozpocząć działalność gospodarczą, jak i te, które już prowadzą własne sklepy pod inną marką. To dobra okazja do sprawdzenia jak działa na żywo model franczyzy partnerskiej.

W 2007 roku Carrefour otworzył pierwszy w Polsce sklep franczyzowy w segmencie convenience. Od tego czasu sieć inwestuje w rozwój współpracy w tym modelu zarządzając już ponad 600 sklepami w tym formacie, 30 supermarketami franczyzowymi i jednym hipermarketem.

Sieć Carrefour jako jedyna na rynku posiada sklepy własne we wszystkich tych trzech formatach. Podczas Dni Otwartych, które ruszają już 23 marca br. eksperci Carrefour przedstawią rozwiązania handlowe sklepów convenience, omówią możliwe formy współpracy oraz odpowiedzą na pytania zainteresowanych przedsiębiorców.

- Osoby zainteresowane franczyzą sklepu spożywczego mogą znaleźć na polskim rynku wiele modeli franczyzowych, od franczyzy miękkiej, w której franczyzobiorca ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie swojego sklepu, do franczyzy twardej, w której właściciel sklepu, bardzo podobnie jak w modelu ajencji, oddaje kluczowe jego elementy swojemu franczyzodawcy. Carrefour, który właśnie startuje z Dniami Otwartymi w swoich sklepach na południu Polski, przygotował ofertę środka. Sieć oferuje partnerowi dużą dowolność w kształtowaniu polityki cenowej i asortymentowej swojego sklepu, jednocześnie dając do dyspozycji międzynarodowe zaplecze: know-how, logistykę i marketing. Zapraszamy do odwiedzenia Dni Otwartych Carrefour - wszystkie te elementy będzie można zobaczyć na żywo w naszych sklepach - mówi Krzysztof Łagowski, Dyrektor sklepów convenience w Carrefour Polska.

Carrefour: Dni otwarte dla potencjalnych franczyzobiorców

Dni Otwarte odbędą się cyklicznie: 23 marca, 20 kwietnia i 18 maja 2023 roku, w godzinach od 12:00 do 18:00 w wybranych lokalizacjach:

Zakopane, ul. Sabały 3,

Wrocław, ul. Waniliowa 15a,

Kraków, ul. Szewska 9,

Tarnowskie Góry, ul. Piastowska 10.

Carrefour zachęca zarówno osoby, które chcą rozpocząć swoją działalność gospodarczą, jak i te, które już prowadzą swoje sklepy, do przyjścia i zapoznania się z koncepcją Carrefour Express oraz możliwościami zostania partnerem franczyzowym.