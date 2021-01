Carrefour stawia na mniejsze formaty. Blisko 700 sklepów osiedlowych w sieci

Carrefour rozwija szyldy conveneince, fot. mat. pras.

Carrefour kontynuuje rozwój sieci sklepów convenience w Polsce. W ostatnim kwartale 2020 r. sieć uruchomiła 12 nowych sklepów: 9 Carrefour Express convenience i 3 Globi. Dzięki temu w sieci Carrefour działa 687 sklepów osiedlowych, z których większość to placówki franczyzowe. Na koniec 2019 roku do sieci należało 613 takich sklepów. Oznacza to, że w rok przybyły 74 placówki franczyzowe. Większość z nich została otwarta w I połowie 2020. Na koniec czerwca sieć liczyła 679 punktów.

Wśród 9 nowych sklepów Carrefour Express, 4 działają w Warszawie, a spośród pozostałych 3 w Gdyni, Krakowie, Gorzowie Wielkopolskim – tu w galerii handlowej Feeria. Kolejne 2 zostały otwarte na MOP Wilczyce przy autostradzie A4 w Legnicy oraz stacji paliw w Sękowie. Sklepy Carrefour Express oferują ponad 1500 artykułów, w tym wyselekcjonowaną ofertę produktów świeżych: warzyw, nabiału i dań gotowych.

Sklepy Globi pod względem powierzchni i asortymentu są kierowane w szczególności do mieszkańców małych miast oraz terenów wiejskich. Mimo to, jeden z nowych sklepów powstał w Bydgoszczy, a 2 w mniejszych miejscowościach: Lesznowoli i Sierakowicach Lewych. W Globi klienci znajdą bogatą ofertę 400-500 produktów spożywczych marki własnej Carrefour, rozbudowany asortyment przemysłowy oraz atrakcyjną ofertę alkoholi.

- Pomimo trudnego 2020 roku, Carrefour Polska ma już blisko 700 sklepów w formacie convenience. W 2021 r. będziemy dalej aktywnie rozbudowywać ich sieć wykorzystując naszą strategiczną synergię omnikanałową z własną siecią handlową i pomagając naszym partnerom franczyzowym w dochodowym prowadzeniu sklepów. Oferujemy bardzo dobre warunki współpracy, przejrzystą umowę, elastyczne rozwiązania i przyjazny model partnerskiej franczyzy. Dzięki dużej różnorodności formatów jesteśmy w stanie dopasować ofertę do indywidualnych możliwości, lokalizacji, a przede wszystkim potrzeb lokalnego klienta – mówi Krzysztof Łagowski, dyrektor sklepów convenience w Carrefour Polska.