Carrefour traci franczyzodawcę

Z Carrefourem do 2023 roku

Master-franczyzodawca postanowił rozwiązać umowę z francuską siecią. Ponieważ okres wypowiedzenia wynosi rok, Grupa Mestdagh pozostanie związana z Carrefourem do 1 stycznia 2023 roku. Firma ​​nie zawarła jeszcze żadnych umów z innymi detalistami. Możliwe jest również, że Mestdagh pozostanie z Carrefourem po 2023 r., ale tylko w ramach niewyłącznej współpracy.

Co ciekawe, obecna umowa master-franczyzy z Mestdagh rozpoczęła się dopiero na początku tego roku. Dało to Mestdagh prawo do otwierania mniejszych sklepów Bio i Express, dotychczas Grupa prowadziła większe placówki z logo Carrefour Market. Mestdagh z 85 sklepami jest obecnie największym belgijskim franczyzodawcą Carrefoura.

Zmiany u steru

Grupa Mestdagh również zmieniła dyrektora generalnego: Fabienne Bryskère ustąpiła 23 grudnia. Bryskère opuściła firmę ze skutkiem natychmiastowym i została zastąpiona przez swojego poprzednika, Emmanuela Corię.

Fabienne Bryskère po bolesnej restrukturyzacji musiała przeprowadzić plan transformacji Grupy pod nazwą „New Mestdagh 2020” - detalista starał się dostosować do „nowych oczekiwań konsumentów”. W bieżącym roku wybuchło kilka strajków - pracownicy narzekali przede wszystkim na duże obciążenie pracą.