Carrefour zamyka, ale chce też otwierać

Carrefour: Będziemy rozwijać strategiczne formaty

Carrefour ogłosił, że ponad 20 sklepów z szyldem Galerie Alkoholi, które prowadzi sieć Carrefour Polska, zostanie zamkniętych. Zwolnienia grupowe mogą objąć ok. 160 pracowników.

- Działając na bardzo konkurencyjnym rynku handlowym w Polsce, konsekwentnie realizujemy plany strategiczne, aby wzmocnić pozycję naszej firmy i przyspieszyć jej transformację. Zgodnie ze strategią Carrefour 2026, koncentrujemy naszą działalność na rozwoju najlepszych formatów, co pozwoli nam skuteczniej odpowiadać na potrzeby klientów w trudnym otoczeniu makroekonomicznym i geopolitycznym. W konsekwencji podjęliśmy decyzję o zakończeniu działalności naszych sklepów specjalistycznych z alkoholem pod szyldami Galerii Alkoholi oraz będących naszą własnością sklepów Carrefour Express o takim profilu. Co więcej, 3 supermarkety należące do naszej sieci zostaną zamknięte z uwagi na wygaśnięcie umów najmu.

Galerie Alkoholi to sklepy przejęte przez Carrefour Polska od grupy kapitałowej Belvedere. Sieć złożyła taki wniosek do UOKiKu w 2015 roku. Wtedy była to grupa ok. 40 placówek. W 2016 r. było ok. 50 takich sklepów. Galerie Alkoholi to pierwsza sieć sklepów specjalistycznych rozwijana przez Carrefoura w Polsce.

Ubywa sklepów Carrefour Market, ale jest nowy franczyzowy supermarket

Z mapy sklepów zniknie też klika placówek z szyldem Carrefour Market.

Wiemy już m.in. o zamknięciu w Olsztynie (ul. Orłowicza) oraz Opolu (ul. Niemodlińska).

Z kolei w Dębicy został otwarty nowy supermarket franczyzowy sieci. Sklep, które powstał we współpracy z lokalną firmą Błysk, mieści się w nowo wybudowanym obiekcie przy ul. Szkolnej 2.

Carrefour Polska uruchomił pierwszy franczyzowy supermarket w 2018 roku. Sklep w Dębicy będzie 40. placówką działającą na tych zasadach. Partnerem franczyzowym została dębicka firma Błysk. Współpracuje już ona z siecią – w ramach franczyzy prowadząc sklep Carrefour Express na własnej stacji paliw oraz sklep osiedlowy pod marką Globi.



- Od początku 2023 roku liczba franczyzowych supermarketów wzrosła o 5 obiektów. Warto też wspomnieć, że w ramach franczyzy operują dwa sklepy w formacie hipermarketu w Bełchatowie i w Gdańsku - powiedział Wojciech Sypień, dyrektor działu supermarketów franczyzowych Carrefour Polska.

Carrefour nie odpuszcza franczyzy

Pierwszy sklep franczyzowy Carrefour powstał w Polsce już w 2007 roku w segmencie convenience.

Przy okazji publikacji wyników za 2022 rok, sieć podała, że na koniec ubiegłego roku prowadziła w Polsce 672 placówki convenience. To o 32 punkty mniej niż na koniec 2021 roku.

Carrefour nie rezygnuje jednak z rozwijania franczyzy.

W marcu odbyły się w Dni Otwarte, które zorganizowano w wybranych sklepach we Wrocławiu, Krakowie, Zakopanem i Tarnowskich Górach.



- Osoby zainteresowane franczyzą sklepu spożywczego mogą znaleźć na polskim rynku wiele modeli franczyzowych, od franczyzy miękkiej, w której franczyzobiorca ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie swojego sklepu, do franczyzy twardej, w której właściciel sklepu, bardzo podobnie jak w modelu ajencji, oddaje kluczowe jego elementy swojemu franczyzodawcy. Carrefour przygotował ofertę środka. Sieć oferuje partnerowi dużą dowolność w kształtowaniu polityki cenowej i asortymentowej swojego sklepu, jednocześnie dając do dyspozycji międzynarodowe zaplecze: know-how, logistykę i marketing - powiedział Krzysztof Łagowski, dyrektor sklepów convenience w Carrefour Polska.

Kolejne Dni Otwarte odbędą się 20 kwietnia i 18 maja 2023 roku, w godzinach od 12:00 do 18:00 w wybranych lokalizacjach: Zakopane, ul. Sabały 3, Wrocław, ul. Waniliowa 15a, Kraków, ul. Szewska 9,Tarnowskie Góry, ul. Piastowska 10. Carrefour zachęca do współpracy zarówno osoby, które chcą rozpocząć swoją działalność gospodarczą, jak i te, które już prowadzą swoje sklepy, do zapoznania się z koncepcją Carrefour Express oraz możliwościami zostania partnerem franczyzowym.