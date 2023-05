Co piąty franczyzobiorca tej sieci decyduje się na otwarcie kolejnego lokalu

Siła marki, wsparcie, know-how i marketing to czynniki, które wpływają na rosnącą popularność franczyzy. Rola franczyzodawcy nie kończy się wraz z otwarciem lokalu. Franczyza Fit Cake stale się rozwija i dostosowuje do zmian.

- Ważna jest relacja między franczyzobiorcami i właścicielem sieci. Nasza marka jest transparentna i buduje relacje z franczyzobiorcami na długie lata. Fit Cake pokazuje, że franczyzę można opierać na relacjach. Nasza wiarygodność wzrasta dzięki przestrzeganiu Kodeksu Dobrych Praktyk Franczyzowych, a ja osobiście zachęcam do jego stosowania – mówi Rafał Kościuk właściciel marki . Franczyza nie potrzebuje weksla czy nakazów zapłaty, a świetnego kontaktu i opieki nad partnerem. Działamy biznesowo, a nie mową kar i zakazów.

Franczyzobiorca z Gdańska rekordzistą Fit Cake

- Chcemy, aby ilość sprzedanego cukru spadała ponieważ tworząc świadomość zdrowego odżywiania, chcemy nie tylko sprzedawać produkty Fit Cake, ale również zmienić pojęcie ludzi na temat zdrowych produktów. Zdecydowałem się na otwarcia kolejnych lokali, ponieważ widziałem ogromne zapotrzebowanie na to co zdrowe i smaczne – mówi Łukasz Ruciński, franczyzobiorca budujący trzeci lokal .

Pani Lilia i Pan Kostiantyn, do tej pory prowadzili punkt FitCake Warszawa Ursynów. To nie jest ostatnie ich słowo, ponieważ planują otworzyć jeszcze minimum cztery punkty w Warszawie i jeszcze kilka w innych miastach.

- Nasza franczyza to styl życia. Pieniądze są ważne, ale równie istotna jest radość i wprowadzanie zmian w świecie. Strategia Fit Cake zmieniła nasze postrzeganie słodyczy w Polsce – mówią.

Nowe lokale Fit Cake w 2023 roku

Franczyza Fit Cake wprowadza szereg ułatwień dla potencjalnych franczyzobiorców. Są to na przykład: wakacje inwestycyjne, pozwalające rozpocząć parce nad uruchomieniem kawiarni z półrocznym nawet poślizgiem. Sieć umożliwia rozłożenie opłat franczyzowych na raty (na dwa lata) dotacje 30-100 tys. zł , pomaga w negocjacji cen wynajmu lokalu, wreszcie, próg wejścia do sieci od 22 tys. zł. Ogromnym ułatwieniem są FIT LOKALIZATORY, czyli system analizujący poprawność wybory punktu na kawiarnię.

Od początku 2023 roku otworzyło się już 6 nowych lokali, a kolejnych 18 już jest na półmetku. W Rzeszowie zmienił się właściciel cukierni, a wraz z nim rozszerzył się asortyment o desery, których do tej pory tam nie oferowano. Kolejne miejsca, gdzie mogą wybrać się miłośnicy bezcukrowych deserów to: Warszawa Praga Południe, Ostrołęka, Kościan, Słubice, Warszawa Wilanów. Niebawem Fit Cake zawita do Katowic, Olkusza, Chojnic, Nowej Soli, Wielunia oraz do kolejnej dzielnicy Warszawy.

Fit Cake można też spotkać na Malcie (dwa punkty) , a lada moment pierwsza "niecukiernia" ruszy w Bukareszcie. W Rumunii w ciągu pięciu lat otworzy się minimum 20 lokali. Berlin i okolice Madrytu - tam również jeszcze w 2023 roku będzie kilka nowych lokalizacji. Franczyzobiorcy z Gorzowa Wielkopolskiego, Pogórza (dwa nowe punkty) Płocka podpisali umowy na kolejne lokale w swoich miastach jako uzupełnienie sprzedaży.