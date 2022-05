Dlaczego Carrefour sprzedaje polski biznes?

- Jeśli informacje dotyczące sprzedaży polskiego oddziału Carrefoura się potwierdzą, możemy mieć do czynienia z elementem przygotowania się Grupy do fuzji. Polegać to ma, sądzę, na skupieniu się na najbardziej obiecujących rynkach, czyli rynku narodowym Francji i rynkach Ameryki Płd. - mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Andrzej Faliński, wiceprezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego.