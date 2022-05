EEC 2022: Franczyza nie powinna być modelem wyzysku feudalnego

Franczyza nie powinna być modelem wyzysku feudalnego. Ale jednocześnie muszą też być chronione interesy franczyzodawców - zgodzili się uczestniczy panelu "Franczyza", który odbył się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Główny kierunek pracy nad specustawą to ochrona franczyzobiorców, jako słabszego elementu tego systemu.

Czy ustawa o franczyzie jest niezbędna? Czy obejmie złożone modele współpracy, prawa autorskie, uwzględni kwestie etyki i kupieckiej przyzwoitości? W trakcie debaty zwracano uwagę na groźbę przeregulowania rynku.





Ministerstwo Sprawiedliwości wypracowuje specjalny projekt ustawy dotyczący całej branży franczyzowej. Mówił o tym Marcin Sławecki, szef gabinetu politycznego Ministra Sprawiedliwości. Jak zaznaczał, wolny rynek to muszą być też równe prawa.

Z franczyzy korzystają mali i średni przedsiębiorcy, inwestują swoje kapitały. Jest ich ponad 2 miliony. Przepisy ustawy miałyby tworzyć ramy współpracy franczyzodawcy i franczyzobiorcy.

Wedle Sławeckiego sieci franczyzowe mają wielką przewagę nad franczyzobiorcami. Ci drudzy często są traktowani "nie po partnersku". Szczególnie widać to przy skomplikowaniu zasad rozwiązywania umów o współpracy. Umowa franczyzy nie może być ultimatum, ani "pańszczyzną". A tak, zdaniem przedstawiciela resortu sprawiedliwości, bywa. Franczyzodawcy partycypują jedynie w zyskach, a franczyzobiorcy są na gorszej pozycji ponosząc cale ryzyko.



Główny kierunek pracy nad ustawą to ochrona franczyzobiorców, jako słabszego elementu tego systemu. Szczególnie jeśli chodzi o rozwiązywanie umowy. Niedopuszczalny jest system przewagi któregokolwiek podmiotu. Co będzie, jak biznes nie wypali? Czy tylko długotrwałe procesy? Ustawa ma to zmienić. Potrzebne są konsultacje z całą branżą.

Jak zapewnił Sławecki, ustawodawca nie unika konsultacji. Tak, by potencjalna ustawa była absolutnie przemyślana i - przy uwzględnieniu specyfiki branży - nie prowadziła do przeregulowania.

Takie obawy wyrażała Monika Dąbrowska, prezes Polskiej Organizacji Franczyzodawców. Jak wskazała, jest już specjalny kodeks zasad, do którego mogą się stosować tak franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy. - Kodeks ten opiera się na wielu doświadczeniach europejskich.

- Wejście zaś w układ franczyzowy jest dobrowolny i powinny zdawać sobie z tego sprawę obydwie strony - powiedziała Monika Dąbrowska.

Paweł Tracz, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Mikro Przedsiębiorców i Franczyzobiorców, przypominał jednak, że zasady prawne są w kwestii franczyzy dość dowolnie interpretowane i powinny być bardziej szczegółowe.

Niezbędne jest udzielanie przez franczyzodawcę dostępu do wszelkich informacji, pozwalających ocenić realnie stopień ryzyka oraz przewidywane zyski. Tak, by osoba wchodząca w system, wiedziała, czy jej się to opłaca. Tracz nie jest jednak zwolennikiem "nadregulacji ustawowej". Według niego wystarczy rzetelne przestrzeganie zasad uczciwości kupieckiej popartej istniejącymi zapisami Kodeksu cywilnego.