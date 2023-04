EEC 2023: Żabka rozlicza się z obietnic

Grupa Żabka oferuje produkty i usługi dostosowane do ich potrzeb, koncentrując się na rozwiązaniach Quick Meal i Food to Go. Dzięki cyfryzacji jest w stanie ciągle się doskonalić, tworząc innowacyjne usługi, nowe kanały sprzedaży i technologiczne narzędzia przyszłości. Działania Grupy mają realny wpływ na rozwój polskiej gospodarki – w 2022 r. całkowita kwota wartości dodanej wytworzonej przez Grupę Żabka i współpracujących z nią franczyzobiorców wyniosła aż 7 mld zł, to o 31% więcej niż w 2021 r.

Podsumowanie działań podjętych przez Grupę Żabka znaleźć można w opublikowanym właśnie, piątym już Raporcie Odpowiedzialności „Wygodnie i Odpowiedzialnie”. Publikacja zawiera wiele przykładów, które ilustrują podjęte przez Grupę działania w 2022 roku.

Grupa Żabka: Zwiększamy naszą przejrzystość

– Nasza Strategia Odpowiedzialności jest ściśle zintegrowana ze strategią biznesową, a nasz główny cel to dążenie do tego, aby codzienne wybory naszych klientów stały się prostsze i bardziej wygodne, a jednocześnie były bardziej przyjazne otoczeniu. Podejmujemy więc wiele działań, aby pozytywnie wpływać na nasze otoczenie i być częścią realnej zmiany na lepsze. Wspieramy lokalną przedsiębiorczość i nawiązujemy współpracę z miastami, jak np. z Bydgoszczą, gdzie testujemy system gospodarki obiegu zamkniętego. Ponadto otworzyliśmy pierwszy w Polsce sklep łączący technologię z bardziej przyjaznymi środowisku rozwiązaniami – Żabkę Eko Smart. Otrzymaliśmy też certyfikat EQUAL-SALARY, a według Instytutu Gallupa znaleźliśmy się wśród 23% najlepszych firm na świecie, które tworzą jedno z najbardziej angażujących miejsc pracy. Zgodnie z naszym strategicznym zobowiązaniem, zwiększamy naszą przejrzystość, regularnie poddając się zewnętrznym przeglądom i weryfikacjom w obszarze ESG – mówi Anna Grabowska, Wiceprezeska Zarządu ds. Strategii Konsumenckich Grupy Żabka.

Grupa Żabka z realnym wpływem na gospodarkę

Żabka to najdynamiczniej rozwijająca się sieć modern convenience w Europie Środkowo-Wschodniej – obejmuje ponad 9000 sklepów, prowadzonych przez ponad 8000 franczyzobiorców. Żabka to także największa w Europie sieć sklepów autonomicznych – licząca ok. 50 Żabek Nano. W skład Grupy wchodzą także Maczfit, Dietly, delio i Żabka Jush. Zakres i skala działalności Grupy Żabka oraz franczyzobiorców ma istotny wpływ na polską gospodarkę, co obrazuje kwota wartości dodanej (VA), która za 2022 r. wyniosła 7 mld zł (w porównaniu do 5,3 mld zł w 2021 r.). Liczba ta równa się kwocie, która wystarczyłaby na sfinansowanie remontu ok. 12 700 km dróg krajowych.

Żabka a rynek pracy

Grupa Żabka i współpracujący z nią franczyzobiorcy wpływają także na rynek pracy, utrzymując w ub. r. ponad 56 400 miejsc pracy – to o 24% więcej niż w 2021 r. (45 400) i aż o 55% więcej niż w 2020 r. (36 500). Ten pozytywny wpływ w obszarze zatrudnienia jest odczuwalny we wszystkich sektorach polskiej gospodarki. Łączna liczba miejsc pracy utrzymana w ub. roku jest w przybliżeniu równa łącznej liczbie mieszkańców Swarzędza i Jarocina (województwo wielkopolskie).

Żabka zwiększyła sprzedaż marek własnych promujących zrównoważony styl życia

W 2020 r. Żabka zobowiązała się do podwojenia sprzedaży produktów marki własnej promujących zrównoważony styl życia do 2025 r. Dzięki podjętym działaniom, takim jak m.in. program reformulacji, promowanie diety roślinnej, eliminowanie oleju palmowego z produktów marek własnych oraz produktów markowych oznaczonych certyfikatem RSPO, Żabka osiągnęła ten cel dwa lata przed planowanym terminem. Dlatego w 2022 r. sieć na nowo zdefiniowała swoje podejście do dobrego żywienia i zidentyfikowała cztery aspekty, na których chce się skupić w najbliższych latach. Nowe założenia obejmują promowanie produktów, które uzyskały wysoką ocenę Nutri-Score, produktów pochodzenia roślinnego, z tzw. czystą etykietą lub oznaczeniami zdrowotnymi lub żywnościowymi zgodnie z wytycznymi UE.

W 2022 r. znaczącym krokiem naprzód, mającym na celu pomoc klientom w podejmowaniu trafnych decyzji zakupowych, było także oznaczenie 100% produktów marki własnej systemem Nutri-Score. Blisko połowa (45%) produktów marki własnej Żabki otrzymała wysoką ocenę i ten odsetek wciąż się zwiększa.

Żabka współpracuje z miastami

Żabka nie tylko wspiera lokalną przedsiębiorczość, ale także nawiązuje współpracę z miastami. W ramach projektu „Zielona Odnowa”, realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszcz, mieszkańcy mogą oddawać jednorazowe opakowania po napojach we wszystkich sklepach Żabka, których jest ponad 120 na terenie miasta. Zebrany surowiec służy do stworzenia nowych opakowań, dzięki czemu mniej odpadów trafia na wysypiska.

Żabka Eko Smart, czyli laboratorium innowacji przyjaznych środowisku

W 2022 r. w Poznaniu Żabka otworzyła swój pierwszy sklep Eko Smart, będący laboratorium innowacyjnych rozwiązań bardziej przyjaznych środowisku, wzbogaconych o rozwiązania ułatwiające pracę franczyzobiorcom i ich pracownikom. W Żabce Eko Smart zastosowano jedną z pierwszych na świecie instalacji bazujących na ogniwach perowskitowych – w tej przełomowej technologii powstały wyświetlacze cenowe, tzw. cenówki, oraz żaluzje produkujące energię elektryczną. Placówkę wyposażono w systemy do zdalnego zarządzania oświetleniem oraz znajdującymi się w sklepie urządzeniami (Smart Shop Control), a przy stoisku z kawomatem ułożono płytki wykonane z fusów i łusek po kawie. Zamykane, izolowane matami z konopi siewnych lodówki pozwalają na dużą oszczędność energii, podobnie jak wypełnione glikolem półki w szafie mroźniczej.