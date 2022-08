Ekspert: SPAR może odbudować atrakcyjność w kolejnych okresach. Jednak potrzebna transformacja modelu

- Regularnie prowadzimy rozmowy z właścicielami polskich sklepów, którzy decydują się na współpracę z nami, po doświadczeniach twardego modelu franczyzy. Forma umowy partnerskiej, gdzie łączą nas wspólne akcje promocyjne, ale nie decydujemy o całej polityce handlowej placówki, odpowiada wielu właścicielom, którym zależy na niezależności - dodaje dyrektor marketingu sieci Chorten.

Odejście franczyzobiorców z sieci SPAR komentuje Monika Ferreira, Founding Partner, Strategic Advisor I’GS In Good Strategy.

Trudności sieci SPAR związane są z brakiem zdolności zrównoważonego wzrostu, który grupa zakładała między innymi po przejęciu Piotra i Pawła. Problem z zadowoleniem i zaufaniem franczyzobiorców, to nie tylko trudności przypadkowe. Odczytuje je jako wyraz braku jasnej strategii w zakresie skalowania sieci i osiągania zyskownych wzrostów, zarówno biznesu franczyzobiorcy jak i franczyzodawcy.

To jest wyraz modelu franczyzy, jaki sieć realizuje, u którego podstawy brak jest poukładania i organizacji systemu, czytelnej i jakościowej propozycji wartości dla franczyzobiorców.

Patrząc z perspektywy budowania trwałej sieci, SPAR może odbudować atrakcyjność swojego modelu w kolejnych okresach. Jestem przekonana, że potrzeba kompletnego planu transformacji. To znaczy: przygotowania jasnej i spójnej strategii i podłączenia do niej franczyzobiorców, aby wszyscy w sieci mówili tym samym językiem w rynku i realizowali te same cele strategiczne.

Myślę, że jest to także kwestia dookreślenia tzw. Unit Economic Model - modelu zarabiania. Jest to kwestia rozwoju przedsiębiorczości franczyzobiorców i kultury współtworzenia, po którą warto sięgnąć.