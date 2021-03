Eurocash w 2020 roku: przychody w górę, zysk w dół, spada liczba Delikatestów Centrum

fot. Jacek Owczarek, Eurocash

Przychody Grupy Eurocash w 2020 r. przekroczyły 25,4 mld zł i były o 2,2% wyższe rdr. Grupa zanotowała wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności. Skonsolidowana EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w ubiegłym roku sięgnęła 804 mln zł, co oznacza wzrost o 1,2% rdr. Grupa szacuje, że poniesione koszty związane z epidemią COVID-19 (po uwzględnieniu dofinansowania w ramach tzw. tarcz antykryzysowych) obciążyły wynik kwotą około 15 mln zł. Zysk netto Grupy Eurocash spadł z 79 do 68 mln zł, czyli o 14 proc. rdr.

– Wypracowaliśmy solidne wyniki finansowe pomimo faktu, że sprzedaż kilku z naszych biznesów, jak Eurocash Gastronomia czy Inmedio, istotnie spadła na skutek ograniczeń związanych z COVID-19 – powiedział Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

Sprzedaż segmentu hurtowego w 2020 r. sięgnęła 18,9 mld zł (+1,0% r/r) i stanowiła ponad 74% łącznych przychodów Grupy Eurocash. EBITDA tego segmentu wyniosła 629 mln zł (+1,4% r/r).

– W minionym roku zanotowaliśmy dalszy wzrost sprzedaży w hurtowniach Cash&Carry. Znacząco wyższa niż rok wcześniej była również sprzedaż Eurocash Serwis. Wzrosty te zrekompensowały niższą sprzedaż w formacie Eurocash Gastronomia, który zaopatruje restauracje i hotele, mocno odczuwające skutki epidemii, a także spadek wynikający z zakończonego w 2019 r. kontraktu z Orlenem – powiedział Jacek Owczarek.

Segment hurtu

– Rok 2020 w segmencie hurtowym to także okres dynamicznego rozwoju sprzedaży za pośrednictwem platformy eurocash.pl. Zamówienia on-line stanowiły blisko 80% sprzedaży w formacie Eurocash Dystrybucja, zaopatrującym m.in. sklepy franczyzowe Euro Sklep, Groszek, Lewiatan i Gama – wskazał członek zarządu Grupy Eurocash.

Na koniec 2020 r. sieć handlu hurtowego Grupy Eurocash obejmowała 180 hurtowni Cash&Carry, w ramach której organizowana jest sieć sklepów partnerskich abc licząca 9 317 lokalnych sklepów spożywczych (wzrost o 332 placówki w porównaniu z końcem 2019 r.). W sieciach franczyzowych i partnerskich współpracujących z Eurocash Dystrybucja zrzeszonych natomiast było 5 251 sklepów (wzrost o 118 r/r).

Segment detalu

Sprzedaż zewnętrzna zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie detalicznym w 2020 r. wyniosła 6,1 mld zł (+3,2% r/r), a EBITDA tego segmentu wyniosła ponad 315 mln zł (+1,4%).

– W minionym roku sfinalizowaliśmy integrację przejętych we wcześniejszych latach sieci supermarketów z Delikatesami Centrum. Dziś jest to jedna struktura organizacyjna, funkcjonująca pod wspólną marką, w związku z czym możemy teraz skupić się na rozwoju oferty dla konsumentów, transformacji cyfrowej, a także dalszej ekspansji, wspólnie z naszymi klientami – właścicielami niezależnych sklepów detalicznych – zapowiedział członek zarządu Grupy Eurocash.

Na koniec 2020 r. sieć handlu detalicznego Grupy Eurocash obejmowała 1 573 małe supermarkety (967 franczyzowych oraz 606 własnych), w tym 1 545 działających pod marką Delikatesy Centrum, oraz 432 saloników prasowych Inmedio (spadek o 18 placówek rok do roku). Oznacza to, że w rok 20 Delikatesów Centrum zostało zamkniętych (na koniec 2019 r. działało ich 1565).