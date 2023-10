Eurocash: Wierzymy w przewagę ludzkiego aspektu lokalnych sklepów

VII Kongres Przedsiębiorców Polskiego Handlu był wyjątkowy również dlatego, że odbył się w rok po ogłoszeniu przez Eurocash nowej strategii biznesowej na lata 2023-2025. Grupa uwzględniła w niej m.in. intensywne inwestycje w sieci i oferowane przedsiębiorcom rozwiązania technologiczne. Wszystko po to, by lokalny handel był bardziej atrakcyjny dla konsumenta. To zresztą właśnie jemu została poświęcona najnowsza edycja Kongresu.

– Wierzymy w przewagę ludzkiego aspektu lokalnych sklepów, ich sposobu działania. Wierzymy, że to są sklepy od ludzi dla ludzi. Chcemy być tą platformą, tym miejscem, w którym przedsiębiorcy, którzy je prowadzą, mogą się spotkać i połączyć siły. Tak postrzegamy dziś naszą rolę. Jeśli dobrze odrobimy nasze zadanie, zaoferujemy naszą skalę, efektywność, to właściciele sklepów będą mogli robić to, co robią najlepiej: odpowiadać na potrzeby rynku. Wspólne wyzwanie, które dziś przed nami stoi dotyczy tego, jak przekonać do siebie konsumenta. A nikt nie zna go przecież lepiej niż lokalni detaliści – powiedział Paweł Surówka, prezes zarządu Grupy Eurocash, inaugurując Kongres.

Współpraca kluczem do sukcesu

– Dobre warunki dla funkcjonowania lokalnych sklepów to w dużej mierze dobre warunki współpracy z producentami, które umożliwiają przedsiębiorcom budowanie atrakcyjnej oferty dla konsumenta. Wiemy o tym i jako Grupa Eurocash cały czas rozwijamy narzędzia, które uławiają współpracę na linii przedsiębiorca-dostawca, wspierając w ten sposób lokalny handel. Producenci i dostawcy produktów do lokalnych sklepów detalicznych to jeden z kluczowych elementów całego procesu, dlatego dbamy o te relacje, aby móc zaproponować właścicielom sklepów najlepszą ofertę. W tym obszarze kluczowa jest dla nas również edukacja: wspólnie z dostawcami dzielimy się z przedsiębiorcami wiedzą m.in. w obszarach związanych z zarządzaniem kategoriami w sklepie czy rolą merchandisingu, który pozwala uatrakcyjnić ofertę sklepu, a tym samym odpowiedzieć na potrzeby jeszcze większej grupy klientów – mówi Agata Wrzecionowska-Dzierba, członek zarządu Akademii Umiejętności Eurocash.