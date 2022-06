Familijne Odido nabiera rozpędu. Będzie ponad 200 sklepów rocznie

Familijny format ODIDO wyróżnia się bogatym asortymentem warzyw, owoców i lokalnych produktów, przestronnością alejek zakupowych oraz czytelną nawigacją ułatwiającą zakupy. Uwagę pierwszych konsumentów odwiedzających sklep ODIDO w Czarnem przyciągnęła kawa marki Costa Coffee dostępna na wynos. Docenili oni również szeroki wybór regionalnych wędlin.

Ambasadorski sklep Odido w Czarnem

Sklep ODIDO w Czarnem prowadzi pan Paweł Kopczak, który jest klientem MAKRO Polska od ponad 20 lat. Ambasadorski sklep w Czarnem będzie stanowił inspirację dla kolejnych klientów, chcących przystąpić do sieci w regionie zachodniopomorskim. – Zdecydowałem się dołączyć do sieci ODIDO, ponieważ podoba mi się możliwość łączenia lokalnych rozwiązań ze znanym szyldem – mówi pan Paweł Kopczak, właściciel sklepu w Czarnem. – Dostawy, które zapewnia MAKRO są równie istotne, bo pozwalają zaoszczędzić czas, którego zawsze brakuje przy codziennym natłoku obowiązków. Od kiedy tylko stanął w moim sklepie ekspres, wśród klientów widzę duże zainteresowanie kawą marki Costa, a rozwiązanie z hot dogami pozwala nam na zapewnienie klientom ciepłych przekąsek przez cały dzień. MAKRO zaproponowało również całkowicie nowy układ sklepu, który jest wygodny dla nas i naszych klientów.

Familijny format sklepu

W 2021 roku MAKRO Polska otworzyło pierwsze ambasadorskie sklepy ODIDO w nowych formatach miejskim i familijnym. Format miejski stworzony został z myśląo konsumentach, którzy nie mają wiele czasu i zależy im na szybkich i sprawnych zakupach. Asortyment w sklepach w tym formacie to przede wszystkim szeroka oferta przekąsek i gotowych dań do odgrzania w domu. Sklepy w formacie familijnym stawiają przede wszystkim na szeroką ofertę świeżych i regionalnych produktów. Rozwiązania wykorzystane w sklepie w Czarnem podobne są do tych, które zauważyć można w sklepie we Wrzącej, pierwszym ambasadorskim sklepie ODIDO w formacie familijnym.

Ponad 2200 sklepów Odido w Polsce

Stworzona przez MAKRO sieć franczyzowa ODIDO funkcjonuje na polskim rynku od 2010 roku. Zrzesza pod swoim szyldem ponad 2200 sklepów w całej Polsce i jest jednym z liderów wśród sieci franczyzowych pod względem liczby sklepów.