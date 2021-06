Franczyza: Lodziarnia gotowa do zarabiania w 2 dni

Franczyzobiorcy mają do wyboru ofertę amerykańskich świderków lub lodów rzemieślniczych; fot. materiały prasowe

Z nowym konceptem mobilnej lodziarni LodyBonano oraz “u Lodziarzy” własny punkt można mieć w zaledwie dwa dni.

Franczyzobiorcy mają do wyboru ofertę amerykańskich świderków lub lodów rzemieślniczych. Obie mogą być wzbogacone o kawę, gofry, granity oraz kanapki. Co ważne, od momentu podpisania umowy, sieci dostarczają i uruchamiają punkty w 48 godzin, a do ich montażu nie trzeba pozwolenia na budowę.



– Biznes na kołach to koncept, w którym praca partnerów ograniczona jest do minimum. My zajmujemy się przygotowaniem przyczepy i całą logistyką. Właściciel wchodzi na gotowe i od razu może zarabiać – tłumaczy Paulina Daniłowicz, manager rozwoju sieci i dodaje: – Nasze lodziarnie wyróżniają się estetycznym wyglądem, starannością wykonania oraz ergonomicznym wnętrzem do pracy. Jednak tym, co najbardziej podnosi ich atrakcyjność, jest strefa relaksu dla klientów. Wygodne stoliki z krzesłami z pewnością przyciągną gości, którzy będą chcieli odpocząć przy lodach czy kawie.



- Mobilne lodziarnie to pomysł na dochodową działalność nie tylko latem. Specjalna, zimowa oferta z ciepłymi wypiekami czy kanapkami pozwala prowadzić sprzedaż przez cały rok. Dodatkowo franczyzobiorcy mogą liczyć na pełne wsparcie ze strony sieci – dedykowanego opiekuna, indywidualne podejście, podręcznik operacyjny, szkolenia oraz jasne zasady współpracy - dodaje sieć.