Franczyza: Ministerstwo przejmuje pieczę nad Kodeksem Dobrych Praktyk

ajent 2021-06-02 20:58:51

maksymalny termin wypowiedzenia to jedno, a zakaz konkurencji to drugie. W mojej umowie jest 2 letni zakaz konkurencji po rozwiązaniu umowy i 5 lat na moim lokalu w którym jest ta działalność. I co mam zrobić, jak przez całe życie pracowałem tylko w tej branży w której jestem