Franczyza w Polsce rośnie szybciej niż w Zachodniej Europie

W Polsce działa 1310 sieci franczyzowych i 83 tys. franczyzobiorców, fot. Shutterstock

Z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wynika, że w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 11 marca 2020 r., czyli do dnia ogłoszenia w Polsce stanu epidemicznego, liczba aktywnych działalności gospodarczych w kraju wzrosła z 2,40 mln do 2,47 mln. Dziś w Polsce działa 1310 sieci franczyzowych i 83 tys. franczyzobiorców. Najbardziej popularnymi biznesami są: handel – sklepy spożywcze oraz usługi – koncepty gastronomiczne.

- Franczyza w Polsce rozwija się dynamicznie na tle innych krajów i sądzę, że ten trend wzrostowy będzie trwał. Z naszych analiz wynika, że tempo przyrostu liczby franczyz w Polsce, to około 5 proc. z roku na rok (zarówno liczby franczyzobiorców, jak i liczby dostępnych systemów franczyzowych). W innych krajach rozwiniętych, tj. Wielka Brytania, Francja czy Niemcy, ten przyrost jest na poziomie 1-2 proc. z roku na rok – wyjaśnia Grzegorz Łaptaś, partner PwC.

- Franczyza tworzy nowe biznesy, nowe miejsca pracy, w konsekwencji zmniejsza bezrobocie i przyczynia się do aktywizacji zawodowej. W Polsce duch przedsiębiorczości jest bardzo silny. Większy odsetek ludzi czynnych zawodowo, w porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej, myśli o pracy na własny rachunek – mówi Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

W przypadku osób decydujących się na franczyzę, istotne są relacje z franczyzodawcami.

- Staramy się pozostawać w ciągłym dialogu z franczyzobiorcami, co pozwala nam reagować precyzyjniej na ich oczekiwania. Przedsiębiorcy szukają wiarygodnego i sprawdzonego partnera, którym jako Żabka staramy się być. Można powiedzieć, że otrzymują nasze wsparcie w niemal każdym obszarze swojej działalności – wsparcie Żabki rozpoczyna się już na samym starcie w postaci szkoleń, poprzez pomoc w zatrudnianiu pracowników, aż po zarządzanie sklepem. Następnym ważnym aspektem są wszystkie narzędzia ułatwiające bieżącą pracę. Jako Żabka bardzo dużo zainwestowaliśmy w nowoczesne technologie, które na bieżąco ułatwiają i pomagają franczyzobiorcom prowadzenie ich biznesów – powiedział Adam Manikowski, dyrektor zarządzający Żabka Polska.