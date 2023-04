Franczyzobiorca Odido: Kącik gastro to mocny atut sklepu (video)

Oferta kącika gastronomicznego Odido to kanapki, sałatki, hot-dogi. Tego typu produktów klienci szukają, gdy chcą coś na szybko zjeść, dlatego cieszą się one największą popularnością, najszybciej rotują.

Dużym atutem w sieci Odido jest kawa z logo rozpoznawalnej marki - Costa Coffee. Klienci wracają często właśnie z tego powodu - by napić się ulubionej kawy. Przy okazji zaś dokupują takie produkty jak przekąski czy słodycze - wskazuje franczyzobiorca.

W ramach formatu Odido, Makro Polska oferuje rozwiązania dopasowane do różnej wielkości placówek, uwzględniając także ich specyfikę sprzedaży. Ofertę kieruje przede wszystkim do lokalnych przedsiębiorców, dla których ważna jest niezależność oraz współpraca z partnerem, który na co dzień wspiera ich w prowadzeniu biznesu.