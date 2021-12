Franczyzobiorca Odido: Optymistycznie patrzymy w przyszłość. Makro: Będziemy otwierać 200 sklepów rocznie

W ostatnim czasie przebudowaliśmy sklep, rozbudowaliśmy asortyment, otworzyliśmy witryny, dzięki czemu lokal jest dobrze doświetlony. Wprowadziliśmy zapiekanki, hotdogi, panini czyli coś co klienci lubią zjeść w biegu. Mamy kawę Costa Coffee, której do tej pory nie było w małych sklepach.

Z nowym asortymentem, nową przestrzenią i wystrojem patrzymy optymistycznie w przyszłość.

6 grudnia 2021 r. w Warszawie przy ulicy Filtrowej otwarty został pierwszy sklep ambasadorski ODIDO w formacie miejskim. Jest to kolejny krok w rozwoju marki na polskim rynku detalicznym. W nadchodzących latach MAKRO Polska zamierza otworzyć ponad 200 sklepów ODIDO rocznie w nowych formatach: miejskim oraz familijnym.

ODIDO w miejskim formacie jest rozwiązaniem dla konsumentów, którzy nie mają wiele czasu i chcą sprawnie zrobić zakupy. Nowe wyposażenie i wizualizacja, nawigacja ułatwiająca zakupy, szeroki asortyment dań gotowych, bogata oferta przekąsek, świeżo parzona kawa Costa Coffee oraz oferta gastronomiczna – tak prezentuje się format miejski nowego ODIDO przy ul. Filtrowej. To kolejny sklep ambasadorski po tym jak 16 października w miejscowości Wrząca koło Łodzi MAKRO otworzyło pierwszy sklep ambasadorski ODIDO w koncepcie familijnym. Format familijny, poza dotychczasową ofertą produktów spożywczych, charakteryzuje się szerokim asortymentem świeżych owoców i warzyw, ofertą produktów regionalnych takich jak wędliny, czy sery oraz dużym wyborem zdrowej żywności, a także ofertą win.

Oba formaty sklepów, miejski i familijny, powstały w ramach międzynarodowego projektu Elevate, czyli nowej strategii dla sieci ODIDO. Celem tego projektu jest rozwój detalicznych sklepów franczyzowych, poprzez m.in. odpowiednie dopasowanie formatu sklepu do lokalizacji.

– Po sukcesie, jakim było otwarcie pierwszego ODIDO w koncepcie familijnym w miejscowości Wrząca koło Łodzi otwieramy w Warszawie pierwszy ambasadorski sklep w formacie miejskim. Jesteśmy przekonani, że siła programu Elevate pozwoli w kolejnych 3 latach otworzyć 200 sklepów rocznie w nowych formatach. Osiągniemy to dzięki nowoczesnemu podejściu do zarządzania asortymentem i optymalnemu rozplanowaniu przestrzeni sklepowej, co z kolei przełoży się na wygodę robienia zakupów i pozytywne doświadczenie zakupowe klientów. Strategię rozwoju sieci tworzymy wspólnie z naszymi franczyzobiorcami, ekspertami w prowadzeniu swoich sklepów, którzy doskonale rozumieją potrzeby swoich klientów – mówi Marta Plakwicz, dyrektor rozwoju franczyzy i handlu detalicznego w MAKRO Polska.

Stworzona przez MAKRO sieć franczyzowa ODIDO funkcjonuje na polskim rynku od 2010 roku. Zrzesza pod swoim szyldem ponad 2500 sklepów w całej Polsce. Nowy format sklepu ODIDO to połączenie lokalnego sklepu spożywczego z innowacyjnymi rozwiązaniami.