Franczyzobiorcy Intermarche wchodzą do zarządów spółek Grupy

W ostatnim czasie nastąpiły również zmiany personalne w Grupie. Prezesem zarządu Dyrekcji Handlowej Intermarché została Iwona Pawelczyk, właścicielka sklepu Intermarché w Zduńskiej Woli. Ostatnio to stanowisko zajmował Thierry Klupczynski. Prezesem zarządu logistyki został Jerzy Piotrowski, prowadzący sklep Intermarché w Bochni.

Grupa Muszkieterów: Z końcem roku możemy być bardzo blisko progu 10 mld złotych

– Z miesiąca na miesiąc coraz intensywniej się rozwijamy i potwierdzamy tym samym wolę dalszej ekspansji na polskim rynku supermarketów spożywczych i typu „dom i ogród”. Osiągnięte po trzech kwartałach roku obroty w kwocie blisko 7,2 mld złotych są dla nas mocną podstawą i bardzo solidnym wynikiem. Jednocześnie utrzymanie dynamiki obrotów jest dobrym prognostykiem na przyszłość i utwierdza nas w przekonaniu, że z końcem roku nasza Grupa może być bardzo blisko progu 10 mld złotych – mówi Marc Dherment, Dyrektor Generalny Grupy Muszkieterów w Polsce. – W najbliższym czasie będziemy stawiać m.in. na przyłączenia, zarówno w Intermarché, jak i w Bricomarché, dając tym samym przedsiębiorcom prowadzącym własne placówki handlowe możliwość dołączenia do ambitnych i dobrze rozwijających się szyldów. Proponujemy im przyłączenia zarówno pojedynczych sklepów, jak i całych sieci. Współpraca z nami zapewnia im dodatkowe, atrakcyjne korzyści w wielu obszarach, takich jak zaopatrzenie w stałe gamy produktów, marki własne, dostęp do nowoczesnych rozwiązań czy specjalne promocje, dlatego mamy nadzieję, że będą chętnie korzystać z tej możliwości – dodaje.

Intermarché z planem osiągnięcia 5. miejsca wśród sieci FMCG do 2026 roku

Supermarkety spożywcze Intermarché, wraz z przymarketowymi stacjami paliw, zamknęły okres trzech kwartałów br. z obrotami w wysokości ok. 4,41 mld złotych, rosnąc o blisko 13 proc. i ponad 500 mln złotych rok do roku. Po zakończonej z sukcesem transformacji sieć przyspiesza tempo rozwoju i planuje ekspansję w nowym formacie – proximity, nad którym prace trwają. Ma on m.in. pomóc Intermarché w osiągnięciu 5. miejsca wśród sieci FMCG w Polsce do 2026 roku.

Proximity to format sklepu miejskiego i podmiejskiego skierowany do miast satelickich wokół aglomeracji oraz mniejszych ośrodków, w których ograniczony został potencjał dla dużych konceptów handlowych. Sklepy o powierzchni ok. 500-600 mkw. w nowej odsłonie będą odpowiedzią na zmiany zachowań klientów, jak również wzmocnieniem obecności Intermarché w nowym, perspektywicznym segmencie na polskim rynku. Pilotaż, który pozwoli przetestować format i zebrać opinie na jego temat, planowany jest na początek 2023 roku.

Intermarché pracuje także nad stałym poszerzaniem oferty e-commerce. Regularnie wzrasta liczba placówek sieci oferujących rozwiązanie Drive, dające klientom możliwość odbioru produktów zamówionych online w specjalnie wyznaczonej do tego przysklepowej strefie. Ponadto na 2023 rok planowana jest szeroka modernizacja zarówno strony internetowej, jak i programu lojalnościowego Intermarché.

Bricomarché dąży do zajęcia 3. miejsca na rynku DIY w ciągu kolejnych 4 lat

Po pierwszych dziewięciu miesiącach br. sieć supermarketów z kategorii „dom i ogród” Bricomarché wypracowała obroty na poziomie 2,75 mld złotych. Długoterminową ambicją sieci jest zajęcie 3. miejsca na rynku DIY w Polsce, w czym pomóc ma m.in. nowy koncept sklepów. Bricomarché stawia na rozwiązanie, które opiera się na nowo zaprojektowanym układzie sklepu z wyraźną ścieżką klienta, co ułatwia zapoznanie się z pełną ofertą produktową w jak najwygodniejszy sposób. Nowy koncept to nie tylko inny layout, ale również odświeżony wygląd, a jego głównym wyróżnikiem jest ścieżka odpowiadająca cyklowi życia projektu remontowego. W nowej odsłonie będą otwierane wszystkie placówki spod szyldu Bricomarché na polskim rynku.

Nowe formy współpracy z przedsiębiorcami rozwijane są również w Bricomarché. Do sieci dołączą wkrótce trzy sklepy w ramach przyłączeń. Dwa z nich zostaną otwarte na nowo pod szyldem Bricomarché, zaś trzeci działać będzie jako placówka partnerska. Dodatkowo sieć nie zapomina o kanale e-commerce, stale rozwijając Bricomaty, czyli autorskie boksy do odbioru zamówień internetowych, czy swoją aplikację mobilną, z poziomu której już wkrótce będzie można robić zakupy.

Zmiany personalne w Grupie Muszkieterów

Wśród Muszkieterów nastąpiły w ostatnim czasie ważne zmiany personalne. Prezesem zarządu Dyrekcji Handlowej Intermarché została Iwona Pawelczyk, właścicielka sklepu Intermarché w Zduńskiej Woli. Zastępuje ona tym samym Thierry’egoiego, właściciela Intermarché w Gdańsku, który dotychczas pełnił tę funkcję.

– Zależy mi na wzmocnieniu zespołu Dyrekcji Handlowej Intermarché, by wspólnie kontynuować rozpoczęte przez mojego poprzednika działania, ale także, by przyspieszyć realizację głównych priorytetów sieci. Są wśród nich m.in. rozwój niskokosztowego modelu biznesowego, dbanie o atrakcyjne ceny czy nacisk na wyróżniające naszą markę produkty świeże w ofercie. Razem z zespołem zadbamy o to, by stale zbliżać się do osiągnięcia celów Intermarché – mówi Iwona Pawelczyk, prezes zarządu Dyrekcji Handlowej Intermarché w Polsce.

Na stanowisku prezesa zarządu logistyki dotychczasowego prezesa, czyli Jacka Bergera, właściciela sklepu Intermarché w Starym Mieście koło Konina, zastępuje Jerzy Piotrowski, prowadzący sklep Intermarché w Bochni.

– W kolejnych miesiącach kluczowe dla mnie będzie przyspieszenie transformacji logistycznej, która jest niezbędna w kontekście prowadzonej przez nas polityki efektywnych dostaw i ograniczenia kosztów – mówi Jerzy Piotrowski, prezes zarządu Logistyki Grupy Muszkieterów w Polsce.