Franczyzobiorcy Odido: Dobrze zaprojektowana strefa przykasowa pracuje na rentowność sklepu

- Dołączenie do franczyzy miękkiej ODIDO wiąże się ze zmianą wyglądu sklepu i ustawienia produktów. Eksperci zajmujący się rozwojem placówek należących do sieci pod pomarańczowo-zielonym szyldem wiedzą, że każdy, nawet najdrobniejszy element, może zadecydować o sukcesie klientów. Podkreślają, że warto zwrócić uwagę na zachowanie porządku, zapewnienie dostępu do miejsc parkingowych czy zmianie oświetlenia wnętrza sklepu.

Jednym z rozwiązań proponowanych franczyzobiorcom należącym do sieci, jest także rozwój strefy impulsowej. Jest ona kluczowym elementem, ponieważ znajdują się tam produkty wysokomarżowe, przyczyniające się do wzrostu wartości koszyka zakupowego.

Istotne jest jednak, aby była ona odpowiednio zorganizowana. Jak wskazuje Michał Bartyzel: „Strefa impulsowa została w całości zaprojektowana przez specjalistów z ODIDO, dzięki czemu przy samych kasach znajdują się produkty wysokomarżowe, które zwiększają rentowność sklepu.” Właściciel podkreślił również, że produkty przyciągają wzrok klientów nie tylko dzięki właściwemu umiejscowieniu, ale także odpowiednio dobranemu oświetleniu.

Z kolei Sebastian Łukasik mówi o tym, że „klient czekając w kolejce sięga po słodycze czy przekąski czy batony, a to automatycznie przyczynia się do wzrostu obrotów w sklepie.” Dodaje również, że dzięki odpowiedniej ekspozycji, produkty bardziej zachęcają do zakupu, mimo że wcześniej konsumenci nie brali ich pod uwagę.

Dla Zbigniewa Korzca ważne jest, aby asortyment był odpowiednio wyeksponowany i przyciągął wzrok każdego klienta. Dodaje również, że „za strefą impulsową znajduje się regał z odpowiednio ułożonymi i oświetlonymi butelkami wina, co również ma duży wpływ na sprzedaż.”