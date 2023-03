Franczyzobiorcy Odido o praktycznych czynnikach sukcesu

Systemy franczyzowe starają się przekonać do siebie franczyzobiorców siłą marki, modelem biznesowym, wysokością opłat. Franczyzobiorcy Odido wskazują jednak, że bardzo często sukces to wypadkowa wielu czynników, głównie tych praktycznych i codziennych. Bez dobrej lokalizacji, codziennego zaangażowania własnego i pracowników orz dobrego przygotowania do pików sprzedażowych, trudno liczyć na powodzenie.