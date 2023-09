Franczyzobiorcy Żabki z certyfikatami Akademii Przedsiębiorczości

W związku z niezwykle pozytywnym odbiorem Akademii Przedsiębiorczości stanie się ona ważną częścią cyklu szkoleń dedykowanych franczyzobiorcom. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 22 września br. na Politechnice Warszawskiej.

Akademii Przedsiębiorczości szkoli franczyzobiorców Żabki

Celem Akademii Przedsiębiorczości jest podnoszenie umiejętności przedsiębiorców działających w sieci Żabka oraz kandydatów na franczyzobiorców z zakresu prowadzenia sklepów, zarządzania zespołem, a także zdobycie kompetencji sprzedażowych. Cykl szkoleniowy pozwala na samorealizację oraz rozwój osobisty. Dostarcza nowej wiedzy biznesowej i pomaga rozwinąć konkretne umiejętności. Inicjatywa prowadzona jest przez Żabkę w ramach Partnerstwa Strategicznego z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz ekspertów rynku franczyzy.

– Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej wspólnie ze swoim partnerem I’GS In Good Strategy potwierdził, że program edukacyjno-rozwojowy Akademia Przedsiębiorczości jest prowadzony zgodnie z modelem Franczyza 2.0. To rezultat wielu miesięcy wspólnej pracy, kiedy przeprowadziliśmy audyt dotychczas oferowanego franczyzobiorcom przez sieć Żabka systemu nauki przedsiębiorczości, zbudowaliśmy oraz wdrożyliśmy nowy model podnoszenia kompetencji franczyzobiorców. Podczas uroczystego wręczenia certyfikatów otrzymaliśmy wiele ciepłych słów od franczyzobiorców na temat Akademii Przedsiębiorczości, jej przydatności w prowadzeniu biznesu czy znaczenia w rozwoju osobistym. Certyfikat co roku podlega odnowieniu, co ma zapewnić wysoką jakość programu i jego transformacyjny charakter – mówi dr hab. inż. Eryk Głodziński, prof. Uczelni, Prodziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

W ramach I edycji inicjatywy zrealizowano łącznie blisko 200 szkoleń stacjonarnych oraz ponad 60 online. Program certyfikacji zakładał 3 spotkania stacjonarne (6 h) z: Efektywnego zarządzania małym zespołem, Świadomego przywództwa, Kształtowania kultury organizacyjnej i Finansów Przedsiębiorcy, a także 3 spotkania on-line (3 h) poświęcone takim wątkom jak: Postawa przedsiębiorcza i podejście właścicielskie, Procesy w organizacji i Technologie informacyjno-komunikacyjne. Z “Podstaw Przedsiębiorczości” przeszkolono ponad 1400 kandydatów na franczyzobiorców. W szkoleniach otwartych Akademii Przedsiębiorczości w sumie udział wzięło z kolei blisko 800 przedsiębiorców.

Akademia Przedsiębiorczości Żabki (fot. mat. pras.)

– Udział w takim projekcie to nie tylko możliwość wzmocnienia czy rozwoju umiejętności z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, kultury organizacyjnej czy finansów. To także szansa na wymianę spostrzeżeń i dzielenie się wiedzą między franczyzobiorcami. Dla mnie jako franczyzobiorczyni i jednocześnie trenerki ds. szkoleń to szansa na poszerzenie horyzontów i zdobycie wiedzy, którą dzielę się z kolejnymi kandydatami na franczyzobiorców. Niezwykle ważne jest to, że Żabka inwestuje w takie przedsięwzięcia. Biznesy z siecią rozpoczynają bowiem osoby o różnym doświadczeniu i potrzebach – dzięki oferowanym przez Żabkę szkoleniom, w tym Akademii Przedsiębiorczości, zyskują oni dobry start w rozwoju we franczyzie – mówi Beata Świerczyńska, franczyzobiorczyni sklepu Żabka z Warszawy i trenerka ds. szkoleń.

Certyfikat ukończenia programu edukacyjno-rozwojowego

Aby otrzymać certyfikat ukończenia programu edukacyjno-rozwojowego Akademii Przedsiębiorczości, konieczne było zaliczenie wszystkich szkoleń dostępnych w programie, których uwieńczeniem był test końcowy, a także opracowanie indywidualnej propozycji rozwoju przedsiębiorczości dla swojej franczyzy (tzw. Mapy Rozwoju Przedsiębiorczości). Certyfikat uzyskało blisko 70 franczyzobiorców. – Przygotowanie mapy rozwoju dla biznesu pozwoliło mi na refleksję nad moimi aktualnymi kompetencjami i zastanowienie się nad tymi, które chciałabym rozwinąć. Zadanie to pozwoliło mi spojrzeć na mój biznes z szerszej perspektywy i przyczyniło się do wyznaczenia celów, które chciałabym osiągnąć – dodaje Beata Świerczyńska.

Aby ulepszyć program i jeszcze lepiej odpowiedzieć na oczekiwania franczyzobiorców i kandydatów do tej roli, sieć regularnie przeprowadza ankiety satysfakcji i realizuje wywiady z uczestnikami, w ramach których przedstawiają swoje oczekiwania i preferencje co do formy oraz zakresu szkoleń. Pozytywne opinie o Akademii Przedsiębiorczości oraz chęć dalszego podnoszenia kompetencji franczyzobiorców wpłynęły na decyzję Żabki o objęciu inicjatywą wszystkich nowych przedsiębiorców dołączających do sieci.

Żabka edukuje franczyzobiorców

Przyszli franczyzobiorcy już w ramach procesu rekrutacji przechodzą 15-dniowe szkolenie w sklepie trenerskim w ich lub okolicznej miejscowości. Dopasowane jest ono do indywidualnych potrzeb oraz wiedzy biznesowej kandydata. Podczas szkolenia poruszane są zagadnienia z zakresu HR, sprzedaży, finansów i podatków, zarządzania czy obsługi klienta.

Od momentu rozpoczęcia współpracy z siecią Żabka przedsiębiorcy mogą korzystać ze specjalnej platformy edukacyjnej. Obejmuje ona m.in.: bazę wiedzy o sieci, aktualności z życia Żabki, a także szereg szkoleń i webinarów, które są na bieżącą aktualizowane i rozbudowywane. Dostęp do niej mają również pracownicy zatrudnieni przez franczyzobiorców.

Nieodpłatne szkolenia są tylko jednym z elementów wsparcia oferowanego przez sieć kandydatom, a następnie franczyzobiorcom, które pomagają im w rozwoju ich biznesów. Na start otrzymują wyposażony i zatowarowany sklep, dalej korzystają z innowacji technologicznych, wsparcia logistycznego, IT czy serwisowego, a także ze specjalnego ubezpieczenia „Polisa na biznes”.