Franczyzobiorczyni: W Żabce doceniam, że mogę zarządzać własnym czasem

Sonia Bółkowska-Grzesiak jest jednym z 6000 przedsiębiorców prowadzących sklep Żabka. Z siecią współpracuje od kilku miesięcy, kierując swoją placówkę w Brzeszczach. Wcześniej pracowała m.in. jako sprzedawca w prywatnym sklepie. Chciała coś zmienić w swoim życiu – szukała zajęcia, które będzie dawało jej satysfakcjonujące dochody. Na starcie otrzymała wynajęty, w pełni wyposażony i zatowarowany sklep, gwarancję 16 tys. zł podstawowego miesięcznego przychodu przez pierwszy rok działalności, a także szerokie wsparcie. Przy tym w biznes z Żabką nie musiała dużo zainwestować.

Dlaczego zdecydowała się Pani na współpracę z siecią?

Przez dłuższy czas pracowałam na dwóch etatach jednocześnie. Z jednej strony jako laborant chemiczny w państwowej firmie, z drugiej jako sprzedawca w prywatnym sklepie spożywczym – a raczej na zmianę w trzech placówkach jednego właściciela. Nie było łatwo, ciągnąc dwa etaty na raz. Będąc w jednej pracy, myślałam też o drugiej, a w każdej chciałam wykonywać zadania na jak najwyższym poziomie. W pewnym momencie postanowiłam, że muszę to zmienić i znaleźć jedno satysfakcjonujące zajęcie, które będzie mi przynosić podobne środki finansowe, jak oba wykonywane dotychczas. Chciałam również to pogodzić z życiem rodzinnym – mam dwójkę małych dzieci. Pozytywnie przeszłam proces rekrutacji i cykl szkoleń w Żabce, i od lutego bieżącego roku współpracuję z siecią.

Co Panią przekonało w decyzji o otwarciu sklepu z Żabką, dlaczego nie inna sieć?

Doceniałam Żabkę po drugiej stronie jako klientka. Sklepy podobały mi się wizualnie, także pod kątem oferowanych w nich produktów. Oceniałam je jako czyste i eleganckie, robiły na mnie bardzo dobre wrażenie. Znajoma rodziny prowadziła sklep Żabka od kilku lat – pozytywnie się wypowiadała o sieci, opowiedziała mi bliżej jak to wszystko wygląda. Istotna była dla mnie również gwarancja stałego miesięcznego przychodu podstawowego, możliwość elastycznego czasu pracy, jak i dostosowanie go do potrzeb mojej rodziny. Przy tym mąż mocno mnie wspiera w moim biznesie. Do tego doszedł niewysoki wkład własny, jaki wymaga sieć - to wszystko sprawiło, że oferta Żabki stała się odpowiedzią na moje potrzeby zmiany w życiu.

Jak układa się współpraca z Żabką?

Od początku czuję pomoc od sieci w wielu różnych obszarach. Wszystko jest dobrze zorganizowane, począwszy od szkoleń początkowych, poprzez logistykę, skończywszy na wsparciu technicznych czy reklamowym. Korzystam nieustannie z aplikacji Cyberstore – sprawdzam obrót, termin kolejnej dostawy, zalecenia sieci. W razie potrzeby zgłaszam swoje wątpliwości do Centrum Wsparcia Franczyzobiorców, które zawsze szybko reaguje.