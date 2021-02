Franczyzowe sklepy Sizeer i 50 style nie dostaną pomocy z tarczy przez "złe" PKD?

Karola, od 20 lat zatrudniam i płace pracownikom. Od 20 lat inwestuje w firmę zwiększając u siebie zatrudnienie przyczyniając się jak wielu mikro do spadku bezrobocia. To nie tylko wybiórcza pomoc. To także nierówne traktowanie

Najemca 2021-02-08 18:48:47

dlaczego wskazujecie Państwo tylko franczyzobiorców MIG? Wykluczenie ze wsparcia wskutek PKD dotyczy wszystkich firm prowadzących działalność pod szeroko rozszerzanym kodzie PKD 46 .. Z. Zastanawiam się, dlaczego jako osoby prowadzące działalność daliśmy narzucić sobie wsparcie po PKD? Cały 2020 był do bani, listopad zamknięcie, grudzień wyprzedaże i styczniowy lockdown. W styczniu 2021 zero przychodu, bo moje sklepy są w galeriach handlowych a nie dostanę nawet zwolnienia z ZUS dla pracowników. Z tarczy 6.0 i 7.0 oraz 2.0 też 0 wsparcia a właściwie to 5k, które starczy na kilka metrów kwadratowych powierzchni wynajmowanych sklepów w pazernych galeriach. Uważam, że pomoc powinny dostać te firmy, które wskutek rządowych rozporządzeń straciły przychody a nie wg. PKD. Do tego jeszcze przekaz, ile to dostają przedsiębiorcy.



Inna sprawa. Jak będą tłumy na pasażach a nas znowu zamkną pozwę galerię, że ochrona nie pilnuje, żeby klienci po częściach wspólnych chodzili w maskach. To przez pazerne galerie zamykają nasze sklepy w których obowiązuje DDM a w częściach wspólnych już nie