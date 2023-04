GK Specjał: w planach strategiczny wzrost i przyciąganie franczyzobiorców

Plan wzrostu sprzedaży Specjału zakładał rozwój dystrybucji i wzrost organiczny, generowany także przez ewentualne uruchamianie nowych oddziałów, a drugim czynnikiem wzrostu mają być potencjalne przejęcia.

W ciągu czterech lat sprzedaż do własnych kanałów detalicznych wzrosła o 192 proc., a po 4 latach wzrost bez konsolidacji wynosił 111%.

Obecnie w sieciach GK Specjał jest ponad 12 tys. sklepów franczyzowych.

Plany rozwojowe Grupy Specjał, zakładały utrzymanie dynamiki wzrostu sprzedaży na poziomie 25-30% rocznie, rozbudowę centrów dystrybucyjnych i otwieranie kolejnych. Czy podtrzymują plany?

- 4 lata temu sformułowaliśmy naszą strategię rozwojową, opartą na trzech filarach. Pierwszy to oczywiście wzrost dystrybucji Specjału. Plan przyjął roboczą nazwę 3x25. Chcieliśmy w każdym roku rosnąć o 25 proc., w efekcie czego w ciągu trzech lat nasz biznes dystrybucyjny uległby podwojeniu – z około miliarda złotych do ponad dwóch miliardów złotych przychodów ze sprzedaży. Plan zakładał oczywiście wzrost organiczny, generowany także przez ewentualne uruchamianie nowych oddziałów, a drugim czynnikiem wzrostu miały być potencjalne przejęcia. Po drodze nadszedł Covid 19, ale następnie wojna na Ukrainie.

- Zgodnie z naszymi planami wzrost sprzedaży w 3 lata z pominięciem konsolidacji miał wynieść 67 proc. – zakładaliśmy, że o tyle urośniemy. Urośliśmy o 71 proc., czyli więcej niż zakładaliśmy, a po 4 latach nasz wzrost bez konsolidacji to 111%. W ciągu czterech lat sprzedaż do własnych kanałów detalicznych wzrosła o 192 proc., obecnie osiąga wartość niespełna miliarda złotych, co stanowi około 42 proc. całkowitej sprzedaży Specjału. Zaczynaliśmy na około 1,1 mld, a skończyliśmy na ponad 2,3 mld (bez Ren), czyli ten wzrost jest bardzo dynamiczny i nie robimy tego pod przymusem podpisywania umów ograniczających dostęp do innych dystrybutorów. Działamy zgodnie z planem, cały czas analizujemy również wskaźniki makroekonomiczne.



Czym chcą Państwo przyciągać franczyzobiorców? W czym upatrujecie szansy na sukces?

- Grupa Kapitałowa Specjał obecnie posiada trzy sieci franczyzowe których oferta jest skierowana do każdej grupy detalistów, mających różne wymagania i preferencje. Jesteśmy przede wszystkim partnerem dla franczyzobiorców, słuchamy i bieżąco reagujemy na zmieniające się otoczenie rynkowe. Posiadamy ponad 30 letnie doświadczenie, sklepy własne które posiadamy służą nam jako poligon doświadczalny, tylko najlepsze sprawdzone rozwiązania przenosimy do sieci franczyzowych. Mamy podpisane ponad 700 umów z producentami i dostawcami. O sukcesie i wysokiej dynamice wzrostu ilości sklepów w naszych Sieciach franczyzowych decyduje przede wszystkim dobra oferta i silne zaplecze logistyczne w postaci GK Specjał. To, co nas wyróżnia, to wysoce wykwalifikowana kadra w naszych sieciach, którą wciąż edukujemy i posiadamy szerszy wachlarz narzędzi wsparcia, takich jak Uniwersytet Przedsiębiorczości, umowy z siecią paczkomatów i totalizatorem sportowym oraz własną firmę ochroniarską.

- Dodatkowo, nasza grupa oferuje bezpłatną muzykę poprzez własne radio, co zwalnia franczyzobiorców z opłat za ZAIKS-y. Sumując te i inne korzyści, oferujemy bardzo szerokie wsparcie dla naszych franczyzobiorców. Obecnie pracujemy nad stworzeniem bardzo silnej Grupy Zakupowej, która będzie bazować na potencjale Specjalu. Dzięki temu franczyzobiorcy będą mogli korzystać z korzyści płynących z zakupu prądu, gazu, folii, opakowań, telefonów, komputerów, ubezpieczeń i paliwa. Naszym celem jest minimalizacja kosztów, co może przyczynić się do jeszcze większego sukcesu franczyzobiorców, zwłaszcza w kontekście rosnących kosztów w stosunku do przychodów. Obecnie w naszych sieciach jest ponad 12 tys sklepów franczyzowych, a ich liczba systematycznie się zwiększa.

Jak zmienił się klient, jak kupuje w czasach inflacji, jak się dopasowują?

- Obecnie klienci coraz większą uwagę zwracają na poziom cen i skrupulatnie porównują oferty. Jeśli nasza gazetka zawiera dobrą ofertę z atrakcyjnymi cenami, to od razu widzimy wzrost liczby klientów oraz zwiększenie wartości koszyka zakupowego. To świadczy o tym, że klienci są bardzo świadomi swoich wyborów i podatni na narzędzia marketingowe i sprzedażowe. Niestety, siła nabywcza konsumentów jest coraz niższa, ponieważ wzrost przychodów nie nadąża za inflacją. Ostatecznie klienci stają się biedniejsi i muszą szukać najlepszych cen, aby zrealizować swoje cele zakupowe, a zadaniem naszych sieci franczyzowych jest zapewnienie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Niektóre sieci handlowe silnie rozszerzają gamę marek własnych. Czy Grupa Specjał też myśli o zakontraktowaniu się z producentami i stworzeniu marki własnej?

- Grupa Specjał współpracuje z firmą TOP Food, która jest organizatorem oraz dostawcą dobrej jakości produktów w bardzo dobrych cenach. Produkty TOP Food mogą konkurować z markami własnymi dyskontów. Obecnie w oferta TOP Food liczy 350 pozycji asortymentowych i stale się rozrasta. Analizując rynek i nieustanny wzrost presji inflacyjnej obserwujemy wzrost obrotów marek tego brandu a spadek markowych produktów. Współpracujemy ściśle z producentami markowych produktów starając się poprawiać warunki handlowe. Dobra i szeroka oferta stanowi siłę naszego biznesu. Dzięki tej relacji możemy ciągle budować silną przewagę konkurencyjną.



Trendy demograficzne są bezlitosne dla mniejszych miejscowości. Jaka jest zatem recepta na kurczącą się bazę klientów?

- Prawdą jest, że większość naszych franczyzobiorców, z którymi współpracujemy, to sklepy z małych i średnich miejscowości. Jednakże, liczba mieszkańców w tych miejscowościach maleje. Chociaż dochody mieszkańców wzrastają, to ogólna liczba ludności zmniejsza się. Naszym celem jest umocnienie naszej pozycji na rynku w porównaniu do innych sieci franczyzowych, a nawet sieci własnościowych.

Krzysztof Tokarz, prezes Grupy Kapitałowej Specjał, fot. mat. prasowe

- Stawiamy na bycie siecią bardzo agresywną cenową, która walczy o klienta. Rozwijamy się również w dużych miastach i mamy projekt, który ma na celu silne wejście na te rynki, gdzie liczba klientów jest dużo większa. Dzięki temu będziemy stanowić konkurencję dla dyskontów.



Na rynek franczyzowy chce się wbić kolejna sieć 7-Eleven. Jest miejsce dla jeszcze jednego gracza?

- Na pewno decyzja o wejściu na polski rynek została poparta badaniami i głębokimi analizami. 7-Eleven to bardzo mocna sieć ogólnoświatowa, jednak wiele innych silnych sieci, takich jak TESCO, nie wytrzymało konkurencji i wycofało się z polskiego rynku. Polska jest specyficznym krajem, gdzie istnieje bardzo duża liczba sklepów i silna konkurencja, zwłaszcza w sektorze tradycyjnych sklepów spożywczych. Wierzymy, że te sklepy będą przez wiele lat nadal bardzo mocne i będą odgrywały znaczącą rolę na rynku. W związku z tym, każdy rozwój innej sieci właścicielskiej, takiej jak 7-Eleven, wpłynie na konkurencyjność rynku i może pogorszyć pozycje sklepów franczyzowych. Jednak, przy dobrze prowadzonych sklepach franczyzowych, dadzą sobie one radę dzięki mocnemu zaangażowaniu i korzystaniu z wiedzy sprzedażowej i kosztowej. Oczywiście, każda informacja o pojawieniu się kolejnego giganta handlowego jest dla nas bardzo ważna i gruntownie analizowana. Będziemy monitorować, jak powstają te sklepy, jaką przyjmą strategię cenową i asortymentową, ponieważ to jest również bardzo istotne. W naszych sieciach też się zmieniamy, rozszerzamy asortyment zwłaszcza o kategorie fresh i ultra fresh m.in. rozwijamy ofertę małej gastronomii.

Jak postrzegają rynek handlowy? Co jest najważniejsze, żeby się rozwijać?

- Rynek handlowy ulega obecnie bardzo dynamicznym zmianom. Pamiętam jeszcze czasy sprzed 15-20 lat, kiedy to wielkie firmy badawcze przepowiadają kres handlu tradycyjnego. Już 10 lat temu ten handel miał przestać istnieć, a jednak w 2023 roku wciąż trzyma się bardzo dobrze. W perspektywie następnych kilku lat tempo rozwoju naszych sieci w ujęciu liczbowym będzie pewnie spadać, bo większość sklepów zainteresowanych franczyzą już się w jakimś systemie znajdzie. Zakładamy, że będzie w naszych sieciach franczyzowych to raczej 15-16 tys. dobrych sklepów. Co czwarty sklep franczyzowy należy do jednej z naszych sieci. To jest znacząca baza, którą oczywiście chcemy powiększać, wciąż jeszcze jest spora liczba sklepów nie należących do żadnej franczyzy, będziemy się starali je pozyskiwać. Liczymy też na pozyskiwanie tych detalistów, którzy już są gdzieś zrzeszeni, ale którym możemy zaoferować coś znacznie więcej niż dotychczasowy operator – to także w tym celu inwestujemy w cyfryzację, optymalizację kosztów, szkolenia i oczywiście w jak najlepszą ofertę. Wzrost liczby naszych sklepów franczyzowych to przyrost netto, a niestety każdego roku jakaś część sklepów się zamyka – niektóre nie radzą sobie z konkurencją, inne są zamykane, bo właściciele nie mogą znaleźć następców. Padają głównie sklepy nie należące do żadnej franczyzy. Sklepy franczyzowe generalnie lepiej sobie radzą, ale też nie wszystkie przetrwają, dlatego tak ważne jest by sklep miał mocnego partnera jakim jest Grupa Specjał.

- Wiele sklepów likwiduje się, ale są to zazwyczaj sklepy prowadzone przez właścicieli, którzy nie chcą inwestować w swoje sklepy ani nie mają sukcesorów, którzy kontynuowaliby ich działalność. To główny powód, dla którego te sklepy upadają. Z drugiej strony, wiele sklepów ma dobrze przygotowanych menadżerów i sukcesorów, którzy prowadzą je na bardzo dobrym poziomie. W Polsce wciąż jest miejsce na handel tradycyjny. Dowodem na to jest fakt, że inwestujemy ogromne pieniądze w rozwój dystrybucji, franczyz i innych form handlu detalicznego. To pokazuje naszą determinację w tym zakresie. Dzięki współpracy dystrybutora, franczyzodawcy i franczyzobiorców i producentów, mamy duże prawdopodobieństwo, że ten rynek, choć może nieco zmieniony, będzie się nadal dynamicznie rozwijał w Polsce.

Jakiej inflacji spodziewa się Pan na koniec 2023 roku?

- Myślę, że inflacja będzie wysoka, prawdopodobnie w granicach dwucyfrowych. Szacuję, że może wynieść około 15%.

Co jeszcze utrudnia życie spożywczej branży handlowej? Co jest trendem sprzyjającym?

- Przede wszystkim utrudnienia wynikają z ciągłych zmian prawnych i legislacyjnych, które często są bardzo skomplikowane i trudne do zrozumienia dla małych firm. Gdyby nie wsparcie franczyzodawców, wiele z tych firm nie byłoby w stanie sprostać tym wymaganiom. Zwłaszcza że przepisy te są często niejasne i zmieniają się bardzo szybko. Nie można porównywać sklepów spożywczych prowadzonych przez właściciela i kilku pracowników z dużymi sieciami, gdzie jest wielu managerów zajmujących się poszczególnymi konceptami. To chyba największy problem. Dodatkowo, rynek jest już nasycony, co utrudnia wejście na niego nowym biznesom.

- Jednakże, pomaga nam determinacja i wewnętrzna chęć rozwoju. Misją Specjału jest walka o przyszłość Polskiego Handlu Tradycyjnego, o detal który chce działać na tym rynku być konkurencyjny i nowoczesny.