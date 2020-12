Grupa Eurocash z kampanią promującą "sklepy za rogiem"

Grupa Eurocash wystartowała z kolejną odsłoną kampanii społecznej „Herosi Codzienności”. Akcja ma pokazać rolę i znaczenie lokalnych sklepów „tuż za rogiem” i zachęcić Polaków do robienia w nich codziennych zakupów. Kampania jest promowana m.in. w mediach społecznościowych przez znanych influencerów. Eurocash nakręcił także krótki film pokazujący atuty sklepów prowadzonych przez niezależnych przedsiębiorców.

- Choć dzięki lokalnym sklepom miliony Polaków codziennie mają dostęp do potrzebnych produktów, to rzadko myślimy o nich jako o filarach polskiej gospodarki oraz o tym, jak ważna społecznie jest ich rola. Właśnie dlatego przygotowaliśmy naszą kampanię społeczną – mówi Pedro Martinho, członek zarządu Grupy Eurocash. Sklepy „tuż za rogiem” to bezpieczne zakupy, bliskie relacje klientów z pracownikami i właścicielami sklepów, wygoda i poczucie podmiotowości konsumenta - dodaje Martinho.

Kampania jest wspierana także przez znanych influencerów i gwiazdy mediów, którzy na swoich mediach społecznościowych pokazują za co cenią lokalne sklepy i zakupy w nich.