Grupa Eurocash zamknie prawie 60 nierentownych sklepów

Na zdj. Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash Fot. materiały prasowe

Grupa Eurocash podjęła decyzję o zamknięciu 59 spośród 414 sklepów własnych prowadzonych w ramach sieci Delikatesy Centrum.

Chodzi o placówki, które przynosiły straty, a wdrożony w nich na początku roku program naprawczy nie przyniósł dostatecznej poprawy. Zamknięcie nierentowanych sklepów będzie oznaczać konieczność dokonania odpisu szacowanego na ok. 80 mln zł, który obciąży wyniki finansowe Grupy Eurocash za 2021 rok. W dłuższej perspektywie, decyzja ta przełoży się natomiast na poprawę rentowności segmentu detalicznego, co powinno być widoczne począwszy od przyszłego roku, umożliwiając dalszy efektywny rozwój sieci Delikatesy Centrum.

– Zgodnie z zapowiedziami, w ostatnich miesiącach wdrożyliśmy program naprawczy w wybranych placówkach sieci Delikatesy Centrum, do którego wytypowaliśmy łącznie 180 sklepów własnych, które najsłabiej radziły sobie na rynku i wyraźnie odstawały pod względem efektywności od Delikatesów Centrum prowadzonych przez naszych franczyzobiorców. W przypadku 59 z tych sklepów podjęte działania nie przyniosły wystarczającej poprawy, dlatego zapadła decyzja o ich zamknięciu do końca tego roku. Będzie ona oznaczać konieczność dokonania odpisu w kwocie ok. 80 mln zł, który obciąży nasze tegoroczne wyniki finansowe. Uznaliśmy wspólnie z radą nadzorczą, że taki ruch jest niezbędny dla trwałego podniesienia efektywności segmentu detalicznego. Chcemy budować największą sieć małych supermarketów w Polsce w oparciu o rentowne i dobrze prosperujące placówki handlowe – wyjaśnia Jacek Owczarek, członek zarządu Grupy Eurocash.

Jak wyjaśniła Grupa Eurocash, ostateczna kwota odpisu związanego z zamknięciem części sklepów własnych będzie znana po przeglądzie półrocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Odpis zostanie dokonany w raporcie z wynikami za drugi kwartał br.

Jednocześnie Eurocash dokonał szacunków dynamiki zmian wartości EBITDA (po uwzględnieniu wpływu IFRS 16) w segmencie detalicznym. Bez uwzględnienia wspomnianego odpisu, dynamika ta w drugim kwartale 2021 r. w stosunku do drugiego kwartału 2020 r. powinna pozostać na podobnym poziomie jak było to w pierwszym kwartale 2021 r. w stosunku do pierwszego kwartału 2020 r.

Rozwijana przez Grupę Eurocash sieć małych supermarketów na koniec pierwszego kwartału 2021 r. liczyła 1586 sklepów, w tym 1547 placówek funkcjonujących pod marką Delikatesy Centrum – 976 z nich to sklepy franczyzowe, 157 sklepy partnerskie (joint venture), a 414 to sklepy własne. Segment detaliczny Grupy obejmuje ponadto 433 saloniki prasowe Inmedio.