Grupa Piotr i Paweł: Sąd oddalił zażalenia na zatwierdzenie układów

klient 2021-02-28 20:26:20

Ciekawe ile lat potrwa ta zabawa w sklep. Nie widać by czymkolwiek mogli zachęcić klientów. Z resztą kto ma to robić ? Ekipa, która położyła Piotra i Pawła jest wciąż u sterów z panem Jakubem K. i Dawidem L. na czele.. Sławomira również ma "wizje".. ciekawe co teraz bierze. "Tuzy handlu" po Almie i Bać-Polu to nie wróży nic dobrego. Pożyjemy, zobaczymy