Jaki szyld zastąpi McDonald's w Rosji? Są 4 opcje

McDonald's poinformował, że planuje ponownie otworzyć restauracje dla rosyjskich klientów od 12 czerwca. Będą działały pod nową marką. Sieć sprzedaje biznes lokalnemu licencjobiorcy.

Firma zarejestrowała w Rosji nazwy: „Fun and Tasty”, „The Same One” oraz „Just Like That” i „Open Checkout”.

Biznes sprzedany, co teraz?

Koncern fast-food sprzedaje swoje restauracje w Rosji jako wyraz sprzeciwu wobec działań Moskwy na Ukrainie. Koncern działała w Rosji ponad trzy dekady. Teraz "złote łuki" znikają. Jaki baner je zastąpi???

Zamknięcie restauracji McDonald’s ma wymiar symboliczny - pierwsza otwarta lokalizacja sieci w centrum Moskwy w 1990 roku, stała się ikonicznym symbolem rozkwitu amerykańskiego kapitalizmu po upadku Związku Radzieckiego.