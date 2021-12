Keto, Ceram, Choco - trzy nowe submarki we franczyzie Fit Cake

Wystarczy śledzić trendy w gastronomii, by zauważyć, że wśród konsumentów, od dawna rośnie popularność diety keto. Do nich w dużej mierze adresuje swoje produkty największa polska sieć nie-cukierni Fit Cake.

Boom na keto

- Polega ona na eliminacji węglowodanów na rzecz zdrowych tłuszczy nienasyconych. Stosują ją głównie ludzie aktywni, odchudzający się sportowcy i osoby na tzw., dietach eliminacyjnych – wyjaśnia Rafał Kościuk, właściciel franczyzy Fit Cake. – Przed wakacjami wprowadziliśmy w naszej sieci pilotażowo submarkę Keto Cake. Mamy keto ciasta, batony, desery w słoikach.



Dla franczyzobiorców to dodatkowa inwestycja. Submarka Keto Cake kosztuje 7 tys. zł. Jednak większość z 50 punktów należących do marki ma ją w swojej ofercie. Powód jest prosty: klienci o to pytają. Połowa ciast wystawionych w witrynie kawiarni to keto. W pierwszych miesiącach submarka ta generowała 20 proc. obrotów. Teraz jest już 40 proc.

Fit Cake Cream

Jesienią sieć wprowadziła kolejną ofertową nowość – submarkę Fit Cake Cream. To zestaw produktów, także wpisujących się w nurt keto, ale z dłuższym terminem, przydatności, wyróżniających się konsystencją i smakiem.

- Zaproponowaliśmy klientom słodkie kremy orzechowe i czekoladowe, inspirowane smarowidłami znanych marek – rekomenduje nowość Ewelina Choińska, współwłaścicielka franczyzy Fit Cake i autorka nowości. - Klienci lubią kremy, ponieważ mogą sobie je dawkować wedle uznania, dostosowując porcje do ustawień i kaloryczności swojej diety.

Choco Nut Nut Smooth Vegan

Masła i kremy nie zawierają cukru, niektóre także laktozy i glutenu. Wśród nich są produkty bez orzechów odpowiednie dla osób uczulonych, jak np. krem o smaku białej czekolady. Również weganie znajdą coś dla siebie, np. krem Choco Nut Nut Vegan.

Owsianki, jaglanki, czekolady

Ostatnią nowinką w ofercie nie-cukierni są czekolady, ręcznie wyrabiane w punktach Fit Cake. Dostępne są w czterech wersjach. Czekolady białe to: Roasted Apple&Cinnamon i Crunchy Cookie&Cream, a Roasted Salty Almond oraz Salty Peanut Butter zaliczyć można do klasycznych.

Fit Cake rozwija też stale swoją ofertę śniadaniową. Od niedawna w kawiarniach sieci można kupić owsianki i jaglanki, nawiązujące smakowo do popularnych słodyczy, także w opakowaniach na wynos.

Fit Cake gotowe na święta