Kogo wybiorą byli franczyzobiorcy sieci Spar?

- Aktualnie na południu mamy już niemal 250 placówek partnerskich. W województwie podkarpackim mamy 46 sklepów w formatach Chorten i Sasanka, w województwie małopolskim jest ich 94, z kolei w województwie śląskim aktywnie współpracuje z nami 109 punktów handlowych. Jeśli chodzi o detalistów, współpracujących wcześniej ze SPAR, dołączyło do nas kilka sklepów z południa Polski. Oczywiście prowadzimy stałe rozmowy z polskimi kupcami, także działającymi w innych sieciach, by rozwijali się razem z nami - mówi nam Monika Kosz-Koszewska, dyrektor marketingu i rzecznik prasowy Grupy Chorten.

Grupa Chorten powstała w 2009 roku. Założyło ją 13 właścicieli 20 sklepów spożywczych z województwa podlaskiego. Liczba placówek partnerskich wynosi ponad 2220.

58 detalistów opuściło SPAR Polska

W połowie sierpnia dowiedzieliśmy się, że plany naprawcze Spara w Polsce obejmujące rozwiązanie umów z grupą 91 franczyzobiorców oraz restrukturyzacja centrów dystrybucyjnych zostały wykonane. Z grupy 91 detalistów, którym doręczono wypowiedzenie, 58 detalistów zdecydowało się opuścić SPAR. Obecnie w sieci działają 164 sklepy.

- Chociaż wyjście franczyzobiorców z sieci może wydawać się tymczasowo niepowodzeniem, kierownictwo jest głęboko przekonane, że umowy z detalistami którzy zdecydowali się pozostać, pomogą firmie osiągnąć pożądany poziom lojalności detalistów - wskazywała firma.

Polski zespół zarządzający pozostaje otwarty na ewentualne renegocjacje, gdyby detaliści, którzy odeszli, zmienili zdanie.

Spar walczy na południu

18 lutego pisaliśmy, że przychody Spar Group w ciągu 18 tygodni kończących się 29 stycznia 2022 r. wzrosły o 5,8 proc. do 45,5 mld randów. Przychód w Polsce urósł o 11,8 proc. Podano wtedy, że rosnące wsparcie ze strony detalistów SPAR wpłynęło na wzrost obrotów o 11,8% w przeliczeniu na polską walutę i o 4,8% w przeliczeniu na walutę RPA. Lojalność detalisty SPAR, która reprezentuje procent zakupionych towarów poprzez system hurtowy SPAR, dla sprzedawców działających na południu kraju, wynosi powyżej 30%, co stanowi wzrost o 3%. - Biznes w Polsce jest w trakcie negocjacji nowych kontraktów z grupą detalistów SPAR. Kilku detalistów już zobowiązało się do przestrzegania nowych warunków i proces ten będzie ukończony do czerwca 2022 r. - tłumaczyła w lutym sieć.