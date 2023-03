KOKU Sushi chce przyciągnąć więcej gości, poszerzy ofertę o popularną potrawę

– Poszerzona oferta ramenów w sieci KOKU Sushi to odpowiedź na oczekiwania samych gości. Wyraźnie widzimy wzrost zainteresowania orientalnymi zupami, co bardzo nas cieszy. Mamy nadzieję, że nasze propozycje przypadną im do gustu i pozwolą jeszcze lepiej poznać japońską kuchnię – mówi Mariusz Olechno, współwłaściciel KOKU Sushi.

KOKU Sushi chce zwiększyć liczbę gości

Sezonowe wkładki do karty pojawiają się w sieci regularnie – jednak to nie jedyne działania, które sieć podejmuje, aby zwiększyć liczbę gości w restauracjach franczyzowych. W ostatnim czasie KOKU Sushi zintensyfikowało pracę w wielu obszarach, aby dostosować się do obecnych zmian, jakie zauważamy w gastronomii. Stąd specjalne szkolenia dla franczyzobiorców i kadry managerskiej czy kampania z Pyszne.pl.



– Przez cały marzec bierzemy udział w kampanii Pyszne.pl z darmową dostawą. Oferta dowozów bez dodatkowych opłat cieszy się bardzo dużą popularnością i już widzimy jej pierwsze, obiecujące wyniki – mówi Urszula Olechno, CEO sieci.

KOKU Sushi - ile ma lokali

Obecnie KOKU Sushi liczy 48 punktów w całym kraju, co czyni ją największą siecią sushi barów w Polsce. W menu restauracji znajdziemy autorskie rolki sushi, sandwiche gua bao, bułeczki baozi oraz azjatyckie zupy.